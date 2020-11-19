Перший міжнародний форум у сфері дизайну

У Києві пройде D-FORUM

14.12.2020-15.12.2020

14-15 грудня у Києві відбудеться дизайн-форум міжнародного масштабу в новому гібридному форматі: online і offline (реєстрація).

Як це буде?

Інтенсивна дводенна програма буде реалізована в трьох інформаційних потоках з перекладом на англійську мову (і назад - якщо спікери міжнародні). Кожен з учасників, незалежно від обраного формату, отримає максимум контенту завдяки інноваційному організаційного підходу.

Смарт-програма форуму і паралельні потоки скомпоновані таким чином, що ви можете вибирати найбільш корисну для себе тему, лавіруючи в потоці якісної інформації та актуальних тем. Таким чином, незалежно від професійного стажу і досвіду, професіонали прокачають свої знання і розширять компетенції, новачки отримають смарт-базу для реального старту в професії.

Що це буде?

Інтенсивна дводенна подія об'єднає провідних експертів ринку дизайну в унікальне динамічне співтовариство, кожен з учасників якого отримає прискорення цієї колаборації. Новому світові потрібен новий сенс, новому світу потрібен дизайн зі змістом - ця концепція стала основою D-FORUM: ДИЗАЙН ЗІ ЗМІСТОМ.

Організатори гарантують ефективний і захоплюючий серфінг в світі дизайну під керівництвом досвідчених дизайн-інструкторів: авторитетних і прогресивно мислячих професіоналів індустрії з потужними практичними кейсами. Географія експертів та спікерів - Україна, Франція, Швейцарія, Італія, Ізраїль, США.

У складі учасників та спікерів - представники сфери дизайну інтер'єру та суміжних напрямків: власники студій і бюро, архітектори, предметні дизайнери, декоратори, трендсеттери, дизайнери-практики і початківці. Всі, хто готовий не тільки надихати і надихатися дизайном, але і вміє використовувати дизайн-підхід як ефективний бізнес-інструмент.