ВВ і Леприконси виступлять на фестивалі OCTOBERfest у Києві

ВВ зіграють на OCTOBERfest

03.10.2020-04.10.2020

В найкращих німецьких традиціях, але з українською перчинкою. Саме таким буде OCTOBERfest, який відбудеться з 3 по 4 жовтня в київському Osocor Residence (квитки).

Хедлайнерами події стануть "Воплі Відоплясова" та "Леприконси", які давно не потребують представлення. Їх музика роками зберігає свою популярність, автентичність та оригінальність. Достатньо один раз потрапити на живий концерт, щоб зрозуміти - з танцполу піти зовсім не вийде.

В цей же час для вас підготували безмежну кількість активностей: різноманітні змагання типу "хто вип‘є і з’їсть більше?", богатирські ігри та рицарські бої, пальбу із лука, тематичний балет із запальними танцями, який буде витанцьовувати прямісінько на величезному столі під традиційні мотиви вуличних музикантів.

Для найменших гостей організатори підготували спортивні естафети із призами, міні луна-парк та веселі анімації.

Так що на вас чекає захоплюючий та незабутній фестиваль, якого ви ще не бачили.