На ВДНГ розпочинається літній сезон

12.05.2020-31.09.2020

Щороку команда ВДНГ облаштовує на 287 гектарах Експоцентру локації для дозвілля дітей та дорослих і відкриває теплий сезон на своїй території. "Літо на ВДНГ" — це не лише назва проєкту, а і стиль життя, який обирають кияни та гості столиці вже п’ятий рік.

"Літо на ВДНГ" давно стало своєрідним символом теплого сезону на рівні паркового дозвілля, музичних фестивалів і опен-ейрів. Проте, якщо сезон для масових заходів країни, у зв’язку зі світовою пандемією COVID-19, ще не розпочався, Національний комплекс "Експоцентр України" виходить з карантину одним з перших - "Літо на ВДНГ" стартувало вже 12 травня.

"На жаль, на першому етапі нам доведеться відкрити паркові активності з деякими обмеженнями. З 12 травня на ВДНГ почали працювати лише ті локації, роботу яких дозволено відповідно до чинних правил безпеки — відкриті площі, соціальна дистанція, регулярна санітарна обробка контактних поверхонь. Але за час карантину ми всі так втомилися від вимушеної ізоляції, що навіть прості прогулянки територією ВДНГ зі стаканчиком запашної кави або морозивом стануть для нас усіх чудовим дозвіллям", - каже гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

На першому етапі виходу з карантину на території Експоцентру працюватимуть велопрокат та прокат роликів, контактний зоопарк, трек керованих автомоделей і кінний клуб. Гарним подарунком гостям ВДНГ стане й облаштований відкритий майданчик для дозвілля Пікнік Сад, знайти його можна поруч із магазинчиком рослин і маленьким кафе Kitchen&Garden в яблуневому саду. З нових активностей вже у травні на території Експоцентру можна буде побачити унікальну виставку просто неба "Живі дракони та Чарівні дерева". Понад 20 анімованих драконів, разом із фентезійними декораціями та експозиціями перетворять візит на у справжнє занурення у світ уяви та казок. Усі локації та активності працюватимуть відповідно до необхідних правил безпеки, що рекомендовані ВООЗ та МОЗ.

У подальших етапах виходу з карантину на ВДНГ планують відкрити: дитячий смартмайданчик "Лемурашник", тропічну ферму "Планета Метеликів", басейн Pirs39, прокат індивідуального електротранспорту, дитячі зони розваг, пейнтбольний майданчик, центр сімейного дозвілля Teleport360, Сад Гамаків, Поляну ВДНГ і зони BBQ.

Щодо зони фудкортів та ресторанів, які розташовано на території Експоцентру, їхні літні майданчики відкрито для відвідувачів уже 12 травня.

Відкриття "Літа на ВДНГ" у 2020 ще раз доводить добре відому істину — бути щасливим можна щодня. Адже за період карантину майже кожен зрозумів — найбільше щастя у простих речах. Щастя — бачити як розкриваються перші квіти. Щастя — бачити, як діти бігають лісовими стежками. Щастя — пригостити білку горішком. Щастя — кататися на велосипеді чи роликах. Щастя — купити каву або лимонад з собою. Щастя — зустріти найкращого друга та прогулятися разом у парку. Щастя — зустрічати "Літо на ВДНГ".

Слідкувати за усіма новинами ВДНГ, а також дізнатися перелік та графік роботи усіх працюючих локацій "Літа на ВДНГ" можна на офіційному сайті.