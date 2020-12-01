Стартував онлайн-фестиваль "Ізраїль: шість почуттів сходу"

03.12.2020, 07.12.2020, 10.12.2020

30 листопада Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон відкрив онлайн-фестиваль "Ізраїль: шість почуттів Сходу", присвячений Дню пам’яті євреїв-біженців з арабський країн та Ірану, який щорічно відзначається у всьому світі цього дня.

"Наше завдання - не забути культуру, життя єврейських громад Сходу, які покинули свої житла і вирушили до Ізраїлю, рятуючи своє життя і життя своїх дітей і прибули на батьківщину позбавлені всього, що вони мали", - сказав посол.

Головною подією фестивалю було відкриття виставки "Євреї – біженці з арабських країн та Ірану", та віртуальний тур виставкою.

У своєму онлайн-привітанні пан Посол наголосив, що після підписання угоди з ОАЄ та Бахрейном Близький схід отримав надію на довгоочікуваний мир і сподівання на те, що й інші арабські країни, де протягом тисячоліть проживали великі і процвітаючі єврейські громади (які через переслідування у середині 20 століття були змушені залишити місця свого проживання – Марокко, Туніс, Алжир, Ірак та інші) сядуть за стіл перемовин, щоб після 73-річної історії болю, крові та сліз досягти миру. Саме тому, заходи, присвячені пам’яті євреїв-біженців з арабських країн сьогодні, як ніколи, на часі.

Напередодні проголошення плану ООН з розділу Палестини - Ерец Ісраель на єврейську та арабську держави загалом понад 850 000 євреїв змушені були виїхати з арабських країн. Цей процес тривав до 70-х років минулого століття. У процесі досягнення миру на Близькому Сході визнання прав євреїв з арабських країн та Ірану є визнанням історичної правди та необхідною умовою встановлення справедливості.

Культурна спадщина цих євреїв увійшла до серця ізраїльського суспільства і досьогодні збагачує та формує сучасну культуру Ізраїлю. В рамках онлайн-фестивалю "Ізраїль: шість почуттів сходу", що проходить у партнерстві із ДОМ Майстер-клас та триватиме до 10 грудня, глядачі зможуть ознайомитися із найкращими її взірцями. Трансляції відбуваються на стрімінговій платформі 221 Floor.

Розклад подій фестивалю:

3 грудня (19:00)

Пізнаємо

Онлайн-лекція "Містика східного єврейства в Ізраїлі 21-го століття"

7 грудня (19:00)

Торкаємося

"6 почуттів Сходу". Майстер-клас з хенни

10 грудня (19:00)

Смакуємо / Вдихаємо

Кулінарний майстер-клас Гіля Ховава "Наша найсолодша хумусова війна"

10 грудня (21:00)

Слухаємо

На прохання численних слухачів повторюємо “The Yemenite Experience Concert" - концерт ізраїльської співачки Шломіт Леві.