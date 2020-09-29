Kinolitopys 2020: у Києві пройде великий кінофестиваль

У Києві пройде Kinolitopys

04.10.2020

4 жовтня в київському івент-холі PMHUB розпочинається міжнародна програма XVII Київського міжнародного кінофестивалю "Кінолітопис". У рамках вечірки-відкриття, квитки на яку можна придбати за посиланням, буде продемонстровано короткий метр країн Середземномор'я та серію стрічок програми Love in Life.

Усього в конкурсній програмі KIFFKinolitopys 2020 представлено 68 сучасних документальних та художніх фільмів. Серед них: стрічки режисерів із Польщі, Румунії, Чилі, Туреччини, Угорщини, Франції, Словенії, Данії, Португалії, Іспанії, Фінляндії, Нідерландів, Ізраїлю та Італії. Найкращі фільми з тих, які беруть участь у конкурсній програмі, журі визначить 11 жовтня на церемонії нагородження BEST FILM AWARDS.

Окрім перегляду короткого метра, 4 жовтня на гостей заходу чекатиме музичний виступ оперної діви Мар'яни Боднар, джем-сейшен від саунд-продюсера й композитора Артура Даніеляна, імпровізації та авторські твори композиторки й піаністки Олександри Морозової. Також гості вечора зможуть переглянути роботи фотохудожниці Дарії Тіщенко-Журавель "Ефект Хамелеона" і "Тайна вечеря".

Нагадаємо, "Кінолітопис" веде свою історію з 2001 року і розпочинався як фестиваль документальних фільмів. За цей час проведено 16 фестивалів, у яких узяли участь понад тисячі документальних стрічок повного та короткого метра з 52 країн. З 2018 року "Кінолітопис" розширив свою програму, і до конкурсу були включені вже ігрові повнометражні та короткометражні фільми.

Більше інформації про KIFFKinolitopys Grand Opening Party та сам "Кінолітопис" можна дізнатися на сайті фестивалю.

Кадр з фільму "Роль другого плану", який покажуть на фестивалі