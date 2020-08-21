Киянам проведуть екскурсію по історичним місцям ВДНГ

ВДНГ запускає екскурсію по історичним місцям Експоцентру

22.08.2020, 23.08.2020, 30.08.2020

Над створенням сценарію для власної екскурсії-подорожі на ВДНГ працювали майже місяць. Завдяки прискіпливій роботі та унікальним фотографіям і відео, що багато років зберігаються в архівах Експоцентру, прогулянку вдалось зробити не лише цікавою, а й пізнавальною (деталі).

"Ми створили екскурсію, яка допоможе гостям ВДНГ більше дізнатися про улюблене місце відпочинку й ближче познайомитися з його історією, сьогоденням, пофантазувати над майбутнім. Адже ми впевнені, що по-справжньому полюбити ВДНГ можна тільки звернувши увагу на ті деталі, які зазвичай не помітні відвідувачам, прийнявши минуле Експоцентру, як невіддільну частину його сучасного та майбутнього життя. Під час екскурсії ми розвіємо міфи, пов’язані з ВДНГ та відкриємо давно зачинені павільйони, які зберігають таємниці й спогади; покажемо легендарні місця, які свого часу вразили Маргарет Тетчер, надихнули Шарля де Голля та зачарували принца Філіпа", - говорить креативний продюсер Національного комплексу "Експоцентр України" Наталія Мотузка.

Зокрема, під час екскурсії на ВДНГ можна буде відвідати такі локації:

Ротонда головного павільйону ВДНГ — оглядовий майданчик знаходиться на висоті 50 метрів. Трохи вище розташовано знаменитий 25-метровий шпиль із зіркою, на обробку якого пішло кілька кілограмів сусального золота. Втім піднявшись вузькими гвинтовими сходами, можна буде побачити не лише зірку, а й приголомшливий вид на всю територію Експоцентру, Голосіївський ліс, навколишні житлові квартали і навіть Батьківщину-мати.

Вугільна шахта — у радянські часи павільйон №13 було побудовано для демонстрації досягнень вугільної промисловості. Зверху цього може і непомітно, але під будівлею знаходиться єдиний у світі макет справжньої шахти в реальну величину. Підземна експозиція складається з двох тунелів довжиною близько 55 м з декількома виробками та забоями. В основному тунелі прокладені рейки, а раніше навіть каталася вагонетка з вугіллям.

Оранжерея — будівля зі скляними стінами та дахом, щільно повитими диким виноградом, з’явилась на ВДНГ у 1958 році. Зараз це — найпопулярніше instagram-місце на території Експоцентру, проте самостійно зробити фото можна лише зовні. А от під час екскурсії можна буде побачити й зали, що знаходяться всередині Оранжереї. Там, як і раніше, ростуть пальми, мандарини та лимонні дерева, а ще дуже часто знімають свої кліпи українські артисти.

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Перші екскурсії відбудуться 22, 23 і 30 серпня. Тривалість кожної — три години. Знайомити гостей з таємницями комплексу буде Оксана Пурик — професійний екскурсовод, що спеціалізується на авторських прогулянках по незвичайним місцях. Вартість екскурсії складе 200 гривень. Всі зароблені кошти будуть витрачені на відновлення та благоустрій Експоцентру.