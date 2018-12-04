Каннські шедеври-2018 для українських поціновувачів

Cannes Lions в Україні (афіша)

08.12.2018-12.12.2018

З 8 по 12 грудня в мережі кінотеатрів Multiplex на території України відбудеться традиційний показ кращих робіт Міжнародного фестивалю креативності Cannes Lions.

Організаторами показу виступають Офіційне представництво Cannes Lions в Україні та мережа кінотеатрів Multiplex.

Майже три години захоплюючих історій, весь спектр емоцій і відчуттів, які дарують нам всесвітньо відомі бренди. Виявляється, під тюбиком зубної пасти або парою кросівок захований цілий світ переживань, гумору, сліз, тривог і надій, а іноді і справжній катарсис. Але для того, щоб донести цей спектр емоцій до кожного з нас, потрібен справжній талант і майстерність. І у тих, хто створив ці хвилинні шедеври, є і те, і інше.

Каннський Лев даром не дістається. Це ознака найвищого професіоналізму та креативності, що виходить за рамки стандартів і стереотипів. Кожен з вас може переконатися в цьому особисто і зіставити свій рівень сприйняття з рівнем меседжу, спрямованого нам великими брендами і великими креаторами сучасності.

"Не буду приховувати, ми пишаємось і по-справжньому щасливі від того, що нам надане ексклюзивне право і можливість ознайомити всіх, українців, що мислять творчо і діють креативно з останніми досягненнями світової креативної думки, які пройшли найсуворіше тестування в Каннах. Мета роботи Представництва - інтегрувати Україну в світовій креативний процес, а першим кроком в цьому напрямку є ознайомлення української громадськості з останніми досягненнями цього процесу. Чим більше людей відвідає наші покази, тим потужнішим буде творчий імпульс, тим більше буде натхнених людей, готових творити і здійснювати творчі відкриття. Приходьте, насолоджуйтеся, надихайтеся і дійте - ось алгоритм, який ми хочемо запустити своїми показами Тижня Шедеврів", - говорить офіційний представник CannesLions в Україні Костянтин Кузнєцов.

Cannes Lions в Україні (афіша)

Про дату показів і часу сеансів у різних містах України ви можете дізнатися в розкладі на сайті multiplex.ua. Там же можна замовити квитки онлайн на зручний для вас і сеанс:

8 грудня, 19:00 – прем'єра, Київ Lavina Mall

9 грудня, 19:00 – Київ (ТРЦ "SkyMall", ТРЦ "Проспект")

11 грудня, 19:00 – Львів

11 грудня, 19:00 – Харків

12 грудня, 19:00 – Кривий Ріг

12 грудня, 19:00 – Дніпро

12 грудня, 19:00 – Луцьк

Інформаційна довідка

Представництво Cannes Lions в Україні з 2006 року працює над популяризацією новітніх досягнень і найбільш значущих робіт в області креативних індустрій, а також допомагає українським компаніям достойно представлятися на міжнародній сцені в рамках фестивалю креативності Cannes Lions.

Cannes Lions – головна подія і найбільш престижна нагорода сегменту креативних індустрій. Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи і технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства. Нагорода фестивалю – "Оскар" в світі креативних індустрій. Фестиваль проходить з 1954 року і протягом 65 років саме тут збираються успішні бренди і найбільш креативні люди, щоб познайомитися, поділитися знаннями і продемонструвати силу і ефективність креативного підходу у всіх сферах діяльності.