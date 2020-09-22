JMA 2020: у Києві оберуть кращих артистів України

JMA 2020 пройде в Києві (фото: прес-служба)

21.11.2020

Музиканти відчули наслідки цьогорічної кризи незалежно від географії та свого статусу. Один за одним скасовувалися концертні тури, переносилися фестивалі, але ні на мить не спинялася творча діяльність артистів. Цьогоріч вони змінювалися самі, трансформували індустрію, а головне — майстерно створювали нову реальність.

Найкращих з них будуть нагороджувати JMA 2020.

Переможців премії оголосять у 4 основних номінаціях: "Трек року", "Відео року", "Внесок в індустрію" та "Артист року". І в останній відтепер немає поділу на жанри.

У 2020 році організатори премії адаптували номінації до нових реалій та особливостей музичного світу. Так, уперше з'явилася категорія "Ком’юніті року", де будуть оголошені українські об’єднання, які створили спільноту навколо певного музичного явища.

Сучасні реалії фізично роз’єднали нас, але водночас дали поштовх спільним роботам, найкращі з яких здобудуть нагороду в ще одній номінації — "Коллаба року".

Онлайн-стріми, VR-шоу та фестивалі — поточний рік змінив музичну івент-індустрію та формати комунікації артистів зі своєю аудиторією. У категорії "Подія нової реальності" журі JMA оголосять онлайн-події чи події змішаного формату (offline/online), якими був насичений 2020-й.

У номінації "Соціальна ініціатива в музичній індустрії" оберуть артиста або функціонера, що своїми діями чи творчістю зміг позитивно вплинути на зміни в галузі. Важливо зауважити, що у рамках цієї категорії номінувати претендентів та голосувати за найкращих із них можуть як журі, так і користувачі сайту премії. У голосуванні перевага залишається за останніми. Спеціальний приз — PR-підтримка ініціативи переможця на 2021 рік.

Організатори Jager Music Awards продовжують розвивати молоду українську сцену і наголошують на вагомості номінацій у рамках Young Blood. Подати заявку на участь у премії цього року молоді артисти можуть із 21 вересня по 9 жовтня включно на сайті.

Журі, як і раніше, формується з лідерів музичної індустрії, які представляють різні міста України. Також до експертної ради входять представники з інших країн світу. Серед них — співзасновник сербського фестивалю EXIT Festival Райко Божич (Сербія); тур-менеджер гуртів Kaiser Chiefs, RED та Fink Саймон де Вінтер (Велика Британія); менеджер Modeselektor та Ben Klock Гідеон Ратенов (Німеччина) та інші видатні гравці музичної сцени. Усього задля об'єктивності та прозорості премії залучено 31 члена журі. Головою ради цьогоріч стане музичний журналіст і засновник аудіожурналу Stereobaza Ігор Панасенко (Stereoigor).

Номінанти у кожній з вищевказаних категорій будуть оголошені вже 19 жовтня 2020-го, а переможці в номінаціях — 21 листопада.