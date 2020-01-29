Аліна Гросу, Павло Зібров і ТІК відсвяткують Масляну разом з киянами

Масляна на ВДНГ

29.02.2020,01.03.2020

Цьогорічна зима була неймовірно тепла. І хоч не зрозуміло, якою буде весна, та достеменно відомо одне – зустрічати її потрібно на ВДНГ на грандіозному святі "Запальна Масляна". Тут для відвідувачів влаштують народні гуляння – можна буде скуштувати найсмачніші млинці у місті з різноманітними начинками, позмагатися в народних забавах, а також потанцювати під пісні українських поп-виконавців. 29 лютого та 1 березня у парку на проспекті Академіка Глушкова, 1, буде атмосферно та весело.

Святковий концерт та гучні гуляння на ВДНГ будуть проходити 29 лютого і 1 березня

Ключовою подією суботи та неділі стане концерт за участі зірок.. 29 лютого на головній сцені виступатимуть: шоумен та співак Артур Боссо, поп-рок виконавиця Аліна Гросу, "папін бродяга, мамін сімпатяга" Олег Кензов та вишукана брюнетка Оля Цибульська. 1 березня естафету переймуть: найвідоміший бойсбенд України AVIATOR, Гайтана зі своїми хітами "Шаленій" та "Слідом за тобою", автор неофіційного гімну Києва "Хрещатик" Павло Зібров та круті хлопці із гурту "ТІК" із своїми культовими "Оленями" та "Вчителькою". А також – веселі конкурси від ведучих, виступи народних колективів, анімація.

Святковий концерт та гучні гуляння на ВДНГ будуть проходити 29 лютого і 1 березня

На ВДНГ традиціям не зраджують, тож влаштують справжні народні гуляння із розмахом. Територію прикрасять сіном та стрічками, на вході встановлять п’ятиметрове опудало зими, поряд з яким можна сфотографуватися із неймовірними ходулістами. Крім цього – облаштують тематичні фотозони та зону українських забав. Тут ви зможете позмагатися у перетягуванні канату, взяти участь у боях мішками, подолати "крижаний стовп", аби забрати із собою один із цінних подарунків, що закріплені на верхівці та просто насолодитися святковою атмосферою! І не забудьте сказати: "Привіт!" весні, та поспостерігати за традиційним спаленням опудала зими в супроводі яскравого вогняного шоу.

Святковий концерт та гучні гуляння на ВДНГ будуть проходити 29 лютого і 1 березня

А щоб насолодитися святом на повну, треба завітати на зону фудкорту чи у "Баварський Двір", де можна обрати млинці за смаком. З м’ясом, баварськими сосисками, сиром, червоною ікрою, зеленню, овочами, ягодами, маком, приправлені сметаною чи іншими топінгами – частування задовольнять найвибагливішого гурмана.

Святковий концерт та гучні гуляння на ВДНГ будуть проходити 29 лютого і 1 березня

І куди ж без традиційних розваг "Зимової країни на ВДНГ"? Романтична ковзанка під відкритим небом, тюбінгові гірки, виставка "Замок крижаних скульптур", контактний зоопарк, ферма живих тропічних метеликів, мотузковий парк, сферичний кінотеатр, вуличні екстремальні атракціони та інші локації будуть відкриті для відвідування!