Українці побачать свої новорічні вітання на Софійській площі

Стартував проєкт "Вітання звідусіль"

10.12.2020-07.01.2021

10 грудня стартував проєкт "Вітання звідусіль". У рамках нього кожен бажаючий може надіслати своє вітання з Різдвом та Новим роком близьким, а в період новорічних свят вітання за допомогою надпотужних лазерів транслюватимуться на Дзвіницю Софії у Києві.

Таким чином можна буде привітати зі святами рідних, що в часи пандемії не можуть знаходитись поруч або надіслати вітання цілій країні, якщо ви знаходитесь далеко.

"Вітання звідусіль" — це більше, ніж новорічна розвага і транслятор побажань. У прагненні привітати Україну ми немов зберемо в одному місці тисячі людей, що живуть не лише у різних куточках нашої держави, а й по всьому світу. І місце лазерної проєкції як ніколи має значення, адже автори привітань звернуть увагу на нашу спільну культурну та історичну спадщину, відчують зв’язок, що об’єднує українців, де б вони зараз не були", — відзначає генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Лазерна проєкція працюватиме з 19 грудня до 7 січня щодня з 16:00 до 21:00. Щоб ваше вітання з’явилося на головній новорічній площі України, потрібно зробити три кроки:

заповнити заявку на сайті;

зачекати, доки вітання пройде перевірку;

отримати повідомлення з точним часом, коли вітання з’явиться над Софійською площею.

Спеціальна камера зафіксує мить демонстрації привітання на головній новорічній площі України та надішле фото кожному, чиє повідомлення з’явилося на дзвіниці, на вказану електронну скриньку. Світлини можна буде використовувати як оригінальну листівку, щоб привітати близьких.