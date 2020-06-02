Олег Скрипка кличе всіх на благодійний дитячий рок-бал

Олег Скрипка організує благодійний дитячий ROCK БАЛ

06.06.2020

Олег Скрипка та його друзі запрошують всіх рок-дітлахів та їх батьків на благодійний дитячий ROCK БАЛ, який відбудеться 6 червня 2020 року на сторінці Міжнародного благодійного фонду "Дитяче серце".

Вечірка має на меті зібрати 440 000 грн на інфузійну а-магнітну станцію для маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Чому вона потрібна? Така станція дає змогу проводити МРТ у діток без переривання введення життєво важливих препаратів, таким чином лікарі можуть проводити високоточні діагностичні процедури у діток, які знаходяться у важкому стані.

Головними героями рок балу будуть, звісно, дітки! На гостей очікує справжня рок-тусовка: українські та іноземні зіркові гості, включно з двома фіналістками дитячого Євробачення, вибухові виступи дитячих рок-бендів, яскраві танцювальні, циркові та спортивні шоу, численні майстер-класи, розіграш, подарунки та несподівані сюрпризи! Ведучий вечора - Андрій Джеджула!

Кожен з гостей зможе не тільки спостерігати за програмою, але й взяти безпосередню участь - змагатися в онлайн-конкурсах та челенджах на найкращу рок-зачіску, найяскравіший бодіарт та танець під рок-музику, а імена переможців прямо під час прямого ефіру 6 червня дізнається вся країна! Уважно слідкуйте за сторінкою, аби не пропустити фантастичні конкурси та майстер-класи.

"Цей дитячий бал, як і багато попередніх наших заходів, благодійний. Нашими доброчинними діями ми формуємо суспільству соціальну відповідальність. Та, я переконаний, що наша благочинність тільки в контексті якісних культурних подій зможе вилікувати від суспільних хвороб та наблизити нас до світлого майбутнього наших мрій", - каже Олег Скрипка.