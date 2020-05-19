500 кур’єрів по всій країні здійснять мрії українців про марафонські медалі (фото: facebook.com/newrun.ua)

24.05.2020

24 травня у Хмельницькому відбудеться "Нова пошта напівмарафон". Цього ж дня 500 кур’єрів влаштують по всій Україні особливий забіг для людей, що мріють стати марафонцями, але не можуть бігти через життєві обставини.

Кур’єри вирушать на свою щоденну дистанцію у формі зі стартовими номерами та іменами тих, хто зараз не може бігти з будь-яких причин. Кур’єр здолає дистанцію, а людина, чиє ім'я написане на його формі, отримає медаль напівмарафонця (учасника забігу на 21 км).

"Уявіть, що кожен, хто мріє пробігти марафон, може це зробити: бабуся, яка вже майже нічого не бачить, або хлопець на візку, дівчинка, якій ще бракує сил, або чоловік, який готувався до змагань Ironman, але занедужав. Сильні та слабкі, старі й малі, ті, хто бореться з тимчасовими труднощами, або ті, хто живе в обставинах, яких не змінити. Близько 1700 наших кур’єрів щодня долають десятки кілометрів і доставляють посилки, на які хтось чекає. У час, коли світ уповільнився, як равлик, вони залишаються головними "марафонцями" країни. І саме завдяки нашим кур’єрам будь-хто може пробігти свій напівмарафон", - розповіла амбасадор NewRun Інна Поперешнюк.

Щоб зареєструватися самому чи номінувати на участь у марафоні знайомого, потрібно заповнити форму за посиланням.