В сфере интересов NIX разработка программного
обеспечения, разработка мобильных приложений, тестирование программного обеспечения, управление
ІТ-проектами, системное администрирование и техническая поддержка, ІТ-консалтинг и
клауд-стафинг.Дата основания
: 1994 год, Харьков.
В 1999 году
компания получила свое нынешнее название. Основатель:
Игорь
Брагинский. Штаб-квартира
в Харькове.Сайт
:
https://www.nixsolutions.com Основатель:
Игорь Брагинский, ныне проживает в Израиле и руководит израильской составляющей – United
SoftHouse.
Сейчас это международная группа компаний с подразделениями в США, Израиле,
Литве, Великобритании. Во всех офисах работает свыше 2000 сотрудников.
NIX стала
первым в нашей стране поставщиком IT-услуг, входящим в рейтинг Software 500, а журнал Software
Magazine в 2017 году назвал NIX одним из ведущих софтверных провайдеров в мире.
Успех
и стремительное развитие компании в последнее десятилетие в значительной мере определено тем,
что лидеры умеют одними из первых выявлять перспективные направления IT-индустрии. Так, в 2008
году, когда мобильные разработки только зарождаются, NIX уже готовит программное обеспечение для
мобильных платформ. А в 2012 году компания уже работает со всеми мобильными платформами: Windows
Phone 7, Bada, IOS, Android.
Сегодня компания предлагает услуги по таким
направлениям, как NET, С ++, Android, Admins, CMS, iOS, Java, JS / UI, PHP, QA, Ruby, Python.
NIX использует технологии Internet of Things, VR / AR / MR, Blockchain, AI, Data Science.
NIX – партнер Microsoft, член Global Outsoursing Assosiation, корпоративный член IAOP.
Компания также тесно сотрудничает с Харьковским политехническим институтом. Они запустили
совместный инновационный образовательный проект, где предлагают студентам 5 новых специальностей
– инженерия программного обеспечения, компьютерные науки и инновационные системы,
кибербезопасность, компьютерная инженерия, информационные системы и технологии. Именно благодаря
таким инициативам IT-индустрия в Украине получает новое дыхание и подготовленные кадры.