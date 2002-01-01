Один из флагманов направления IT-индустрии по работе с криптовалютами и технологией блокчейн.: 2013 год, Киев.Николай Удянский и Богдан Прилепа.находится в ОАЭ.Prof-it – позиционирует себя как структура, способная предоставить клиентам уникальные решения любого уровня сложности. Основная специализация компании – разработка продуктов на базе блокчейн технологии. Также компания занимается разработкой систем автоматизации бизнес-процессов и решений для финансовых компаний.Кроме того, ІТ-компания предлагает клиентам разработку веб и мобильных приложений (IOS и Android), а также программного обеспечения.В портфеле компании 7 разработанных под ключ криптовалютных бирж (состоянием на начало 2021 года). Все они входят в ТОП-100 ведущих криптовалютных бирж мира.Coinsbit – это крупнейшая криптовалютная биржа с новейшей системой безопасности, фаерволом и хранением активов на холодных кошельках. Входит в топ крупнейших бирж в рейтинге CoinMarketCap и CoinGecko. Основными преимуществами можно назвать безопасную покупку и продажу через OTC сервис, а самые выгодные котировки из биржевых заявок доступны в один клик. Начало ее работы было признано лучшим запуском криптовалютной биржи 2018 года, а в начале 2021 биржа занимала 18-е место в рейтинге из более пятидесяти международных криптовалютных бирж.Сотрудничает с лидерами мировой интернет-торговли, такими как Amazon, eBay, Aliexpress и Alibaba.Главным достижением компании Prof-it стало создание блокчейна BTCU. Это биткойн-форк нового поколения. Основные принципы децентрализации основаны на валидаторах – мастернодах, которые генерируют блоки и подтверждают их в сети. UPoS предусматривает наличие 20 валидаторов транзакций в сети, 10 из которых будут определены командой проекта (ведущие биржи и криптографические компании станут валидаторами, одна из которых - Prof-IT Blockchain Limited, а еще 10 валидаторов через прозрачную процедуру будут избраны сообществом).BTCU Bitcoin Unlimited имеет существенные преимущества перед предыдущей версией. Некоторые из этих преимуществ – увеличена пропускная способность блокчейна со скоростью 200 транзакций в секунду и возможностью масштабирования до 10 000 транзакций в секунду, а также разрешены частные транзакции внутри сети, что будет способствовать анонимности переводов.