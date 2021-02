За 20 лет работы компания осуществила более 200 программных и IT-проектов.: 2000 год, Донецк.- Максим Ромащенко и Вячеслав Додатко.В 2014 году, до начала военных действий, в компании работало около 100 человек. Было принято решение переезжать. Сперва открыли 3 офиса – Днепр, Гродно (Беларусь), Аликанте (Испания). Сейчас работают новые офисы в Киеве, Харькове, Минске и Лас-Вегасе. В компании трудится около 120 сотрудников.Anadea Inc разрабатывает программное обеспечение, веб- и мобильные приложения, для которых создает первоклассный UX/UI дизайн, осуществляет всесторонний контроль качества и тестирование программных продуктов. Еще одна из специализаций – проекты по автоматизации бизнес-процессов.Компания занимает прочные позиции в международной IT-индустрии, что неоднократно подтверждалось рейтингами авторитетных международных исследователей. Clutch.co в 2020 году оценила Anadea Inc в 4,8 звезды и признала одной из ведущих компаний, которая предоставляет лучший сервис для клиентов.Исследователь TopDevelopers включил Anadea Inc в число ведущих разработчиков Ruby On Rails и одной из лучших компаний по веб-разработке 2020 года.