UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Йде на спад. У Польщі знайшли спосіб зупинити поширення "хвороби легіонерів"

Фото: Краєвид у Жешуві, Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У польському місті Жешув спалах "хвороби легіонерів" йде на спад. Із липня від інфекції захворіли 166 людей, з яких 19 померли.

Поширення хвороби вдалося зупинити після дезінфекції системи водопостачання хлором, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У вівторок в Жешуві захворіла тільки одна людина, що свідчить про спад поширення захворюваності. Перед цим влада вдалася до хлорування системи водопостачання.

Бактерії легіонельозу розмножуються у теплій воді та передаються через вдихання крапель. У легкій формі хвороба нагадує грип, у важкій – пневмонію. Лікують хворобу антибіотиками. Люди, які померли у Польщі від легіонельозу, були віком від 64 до 95 років та мали важкі хвороби.

Оскільки місто розташоване поблизу кордону із Україною, у поширенні інфекції російська пропаганда звинуватила українських біженців.

Днями уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин написав у соцмережі, що росіяни мали на меті розпалити ворожнечу між поляками та українцями, а також посіяти паніку в містах Польщі.

"Такого роду нісенітниці та абсурд – типова лінія впливу Росії, яка намагається розпалити недовіру між поляками та українцями, ненависть між нашими суспільствами. А з іншого боку намагається показати, що Польща бере безпосередню участь у військових діях", – зазначив він.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі спростували фейк про поїздки біженців за виплатами.

Раніше повідомлялося, скільки ще діятиме програма безкоштовного житла для біженців у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщахвороби