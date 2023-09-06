Йде на спад. У Польщі знайшли спосіб зупинити поширення "хвороби легіонерів"

У польському місті Жешув спалах "хвороби легіонерів" йде на спад. Із липня від інфекції захворіли 166 людей, з яких 19 померли.

Поширення хвороби вдалося зупинити після дезінфекції системи водопостачання хлором, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У вівторок в Жешуві захворіла тільки одна людина, що свідчить про спад поширення захворюваності. Перед цим влада вдалася до хлорування системи водопостачання.

Бактерії легіонельозу розмножуються у теплій воді та передаються через вдихання крапель. У легкій формі хвороба нагадує грип, у важкій – пневмонію. Лікують хворобу антибіотиками. Люди, які померли у Польщі від легіонельозу, були віком від 64 до 95 років та мали важкі хвороби.

Оскільки місто розташоване поблизу кордону із Україною, у поширенні інфекції російська пропаганда звинуватила українських біженців.

Днями уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин написав у соцмережі, що росіяни мали на меті розпалити ворожнечу між поляками та українцями, а також посіяти паніку в містах Польщі.

"Такого роду нісенітниці та абсурд – типова лінія впливу Росії, яка намагається розпалити недовіру між поляками та українцями, ненависть між нашими суспільствами. А з іншого боку намагається показати, що Польща бере безпосередню участь у військових діях", – зазначив він.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі спростували фейк про поїздки біженців за виплатами.

Раніше повідомлялося, скільки ще діятиме програма безкоштовного житла для біженців у Польщі.

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