Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові

Всесвітньо відомий острів Балі в Індонезії привертає увагу комфортними умовами життя, а також широкими можливостями інвестицій. Яке найдешевше житло на Балі можна придбати? У що краще інвестувати?

На ці та інші питання у колонці для РБК-Україна відповідає інвестор, експерт з закордонної нерухомості та співзасновник Ukrainian Hotel & Resort Association Антон Тараненко.

Скільки коштує нерухомість на Балі: приклади цін та умови

Нерухомість на Балі в основному складається з вілл, готелів, апарт-готелів та будинків або бунгало, які відповідають місцевому ринку та інтересам туристів.

Ціни на житло на острові Балі можуть значно варіюватися в залежності від розташування, типу нерухомості та її стану. Найдешевша пропозиція на ринку – бунгало або апартаменти з однією кімнатою. Ціна стартує від 80 тисяч доларів.

Фото: bali.realestate/ru/property/kuta

Найбільш доступне житло для придбання – на східному узбережжі Балі, у віддалених районах острова Амед та Чандідас. Ці місця знаходяться поодаль від туристичних центрів, але є привабливими для тих, хто шукає спокій та більш автентичний спосіб життя. Саме тут можна познайомитися зі справжнім життям балійців.

Чандідас. Фото: alamyhoto

Найбільш популярні локації Балі для купівлі нерухомості райони:

Чангу;

Убуд;

Букіт;

Умалас;

Санур.

Ціни в цих локаціях 140-190 тисяч євро за однокімнатну квартиру площею 35 квадратних метрів. На об'єкти преміум-класу ціни вищі. Наприклад, вартість студій в межах 200 тисяч євро. Вілла з трьома спальнями – від 350 тисяч євро.

Фото: hayatestate.com/ua/bal

Оптимальна сума для купівлі нерухомості на Балі у туристичному районі Чангу – 200 тисяч доларів.

З таким бюджетом можна придбати апартаменти на стадії будівництва у пішій доступності до океану та площею приблизно 70 квадратних метрів. Також у цю суму вже буде входити ремонт, меблі та техніка для дому.

Фото: discount-house

Які варіанти для інвестицій найбільш вигідні

Якщо розглядати нерухомість на Балі для вдалих інвестицій, найбільш вигідним варіантом є інвестування в апартаменти преміум-класу в апарт-готелях. Це квартири або студії, що знаходяться в складі готелю.

Власники таких апартаментів поєднують можливість жити у квартирі з сервісом готелю та за бажанням отримувати пасивний дохід від здачі апартаментів в оренду.

Нагадаємо, з 2010 року ціни на житло в країнах Європи зросли в середньому на 70%, свідчать дані Євростату. За цей час суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі. Ми розповідали, як змінилися ціни на нерухомість і орендні ставки в ЄС за більш ніж 10 років.

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