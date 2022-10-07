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Від 9 злотих. У Польщі пропонують мільйон акційних білетів на поїзди

Фото: Поїзди PKP Intercity у Білостоку, Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі почалася акція на осінні мандрівки залізницею. Залізнична компанія PKP Intercity підготувала мільйон дешевих квитків для осінніх поїздок потягами.

Про умови знижок TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт залізниці.

Продаж акційних білетів зі знижкою 45% від базової ціни триватиме два місяці. Придбати їх можна за вигідними цінами у рамках пропозицій Super Promo та Promo Plus. Вибрати подорож удвічі дешевше можна у вкладці "Łowcy Promo" на сайті. Купити білети можна онлайн, в касах та у кондукторів.

Найдешевші квитки коштують від 9 злотих – наприклад, з Варшави до Седльце.

За іншими популярними напрямками - трохи дорожче. Наприклад, з Варшави у Краків, Познань чи Гданськ (Труймясто) можна дістатися за ціною від 19 злотих.

Але в менш популярні серед туристів міста можна мандрувати дешевше - наприклад, з Варшави до Лодзі, Любліна чи Білостока в певні дні можна доїхати за 14 злотих.

Фото: Залізничний вокзал у Вроцлаві (unsplash.com/yevheniia)

Кількість дешевих квитків на окремих напрямках обмежена. Більше варіантів дешевих квитків можна знайти на потяги у непопулярні години.

Знижки поширюються на поїзди TLC, IC та Pendolino. Придбати дешеві квитки можна з 1 жовтня до 30 листопада.

"Цьому гарні новини не закінчуються. Діють установлені законом знижки – тому, якщо ви мандруєте з дитиною чи навчаєтеся, можете насолодитися подорожжю з іще дешевшим квитком", - додають на сайті залізниці.

Безкоштовний проїзд залізницею у Польщі для українців, який діяв від початку війни, скасували ще з 1 липня.

Нагадаємо, ми писали, що українців зобов'яжуть платити за прихисток у Польщі.

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Польща