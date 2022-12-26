Українці повертаються додому. Скільки людей в'їхали в Україну на свята

На різдвяні свята українці почали повертатися в Україну – кількість прибулих з-за кордону зросла на десятки тисяч.

За останні дні потік на кордоні суттєво пожвавився, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що за минулу добу, 25 грудня, західні кордони з ЄС та Молдовою перетнули 71 тисяча осіб. В'їхали 42 тисячі людей, з них 39 тисяч осіб – наші співгромадяни. Виїхали з території нашої держави лише 29 тисяч осіб.

24 грудня кордон в обидва боки перетнули 104 тисячі осіб. На в'їзд – 55 тисяч людей, з яких 52 тисячі – громадян України. Виїхали з України загалом 49 тисяч людей.

У п'ятницю напередодні святкового вікенду до України в'їхали 57 тисяч людей, з них 47 тисяч наших співвітчизників. Загалом кордон перетнули в обидва боки 107 тисяч осіб – це найвищі показники з березня 2022 року.

Фото: Пункт пропуску на українському кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Як повідомляв РБК-Україна речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, протягом останніх місяців росту пасажиропотоку на кордоні не спостерігалося. Він навпаки зменшився. У листопаді кордон перетинали 75-80 тисяч осіб в обидва боки.

"В окремі дні, зазвичай перед вихідними, більше громадян перетинають кордон на виїзд, ніж на в’їзд, проте і тоді різниця між виїздом і в’їздом невелика", – повідомляв представник відомства.

Восени пасажиропотік знижувався: на 10% у вересні та на 5% – у жовтні. Ні після масованих ракетних обстрілів, ні після періодів тривалого відключення світла потік на виїзд із України не зростав.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення до українців у країнах ЄС.