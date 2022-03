Теперь никаких обязательств. Туркомпания конфискует все депозиты россиян в пользу украинской армии

Украинская компания My name is Travel, специализирующаяся на авторских турах и маршрутах в 45 странах мира, приняла решение конфисковать депозиты от граждан РФ в пользу украинской армии и гуманитарных нужд во время войны России против Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на руководителя компании, путешественника и блогера Евгения Ихельзона.