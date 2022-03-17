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Теперь никаких обязательств. Туркомпания конфискует все депозиты россиян в пользу украинской армии

Фото: Протесты против войны в Украине (unsplash.com/tong-su)
Автор: Катерина Гончарова

Путешественник и блогер Евгений Ихельзон призвал коллег из турбизнеса принять аналогичное решение

Украинская компания My name is Travel, специализирующаяся на авторских турах и маршрутах в 45 странах мира, приняла решение конфисковать депозиты от граждан РФ в пользу украинской армии и гуманитарных нужд во время войны России против Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на руководителя компании, путешественника и блогера Евгения Ихельзона.

"Мы в компании My name is Travel приняли решение конфисковать все денежные депозиты, которые приняты от граждан РФ и Беларуси в счет оплаты путешествий. Путешествия не могут быть выполнены из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией России и Беларуси. Мы считаем, что не имеем более никаких обязательств перед клиентами из этих государств", — заявил Евгений.
По его словам, конфискованные деньги будут использованы на помощь армии, гуманитарные нужды, помощь сотрудникам компании, которые стали беженцами в результате военного вторжения оккупанта в нашу страну.
"До начала войны клиенты из РФ и Беларуси составляли примерно 10% от наших продаж. Компания работала с гражданами более 20 стран, в первую очередь - Украины", — пояснил директор туристической компании.
Он также призвал коллег, работающих в туризме, принять аналогичное решение и поступить так же.
"Мы призываем все украинские компании, работающие в сфере приключенческих путешествий, поступить таким же образом. Разбирательства и индивидуальный подход предлагаем оставить на время, которое наступит после нашей победы", — подчеркнул он.
Также в Гостуризме призвали бойкотировать известные мировые отельные сети, которые решили не уходить из российского рынка.
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Война России против Украины