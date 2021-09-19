Путешествуйте с осторожностью. Названы опасные для поездок во время пандемии страны

Институт Роберта Коха опубликовал список стран, где чаще всего заражались COVID в летнем сезоне

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии назвал самые опасные для путешествий в пандемию страны, сообщает издание Frankfurter Rundschau.

Так, институт провел исследование среди немецких граждан. Судя по опубликованным данным, за последние четыре недели среди 87,6 тысяч зараженных коронавирусом, 26,2 тысячи человек выезжали за пределы государства.

"Большинство людей заразились коронавирусной инфекцией дома (в Германии - ред.). Однако в 26 218 случаях респонденты заявили, что во время инфицирования они пребывали за границей", - отмечается в публикации.

Подавляющее большинство граждан в качестве мест инфицирования COVID указывали балканские страны. Например, Турцию — по данным Института, здесь заразились около шести тысяч немцев. На втором месте списка — Косово (5,7 тысяч человек), на третьем месте — Хорватия (почти 2,5 тысячи человек). Также в список вошли курортная Греция и Италия.

"С другой стороны, Испания, которая в то время как раз боролась с большим всплеском COVID, и ее все же посещали многие немецкие отдыхающие, похоже, сыграла незначительную роль в распространении инфекции", - добавляют в издании.

Фото: В исследовании отмечается, что многие путешественники заразились COVID во время поездок в Италию (unsplash.com/josh-hild)

Однако ученые отметили, что для исследования собирали общие данные о факте пребывания за границей — не учитывая целей поездок. Более детальные цели поездок, такие как туризм, командировки или личные встречи с родственниками, не уточнялись.

Институт имени Роберта Коха - федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположенный в Берлине. Является одной из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения.

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