У Польщі знайшли причину масової загибелі котів: власникам дали поради

У Польщі масово хворіють та гинуть коти – вже зафіксовано 70 випадків у Поморскому, Мазовецькому та Люблінському воєводствах.
В лабораторії виявили, деякі тварини були носіями вірусу пташиного грипу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Три зразки тканин раптово загиблих кішок перевірили в Національному дослідницькому інституті в Пулавах. Результати аналізів із Поморського воєводства виявили пташиний грип.
У заяві головного ветеринарного лікаря йдеться, що причиною смерті котів у Поморському воєводстві є грип. Господарів закликали не панікувати та зберігати спокій.
Також дали рекомендації власникам:
Невідому хворобу почали виявляти ветеринари у середині червня. Про випадки повідомили у ветеринарній клініці SpecVet. Тварини мали симптоми спутаної свідомості, задишки та пневмонії, судоми.
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