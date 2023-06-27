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У Польщі знайшли причину масової загибелі котів: власникам дали поради

Фото: Домашній кіт (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі масово хворіють та гинуть коти – вже зафіксовано 70 випадків у Поморскому, Мазовецькому та Люблінському воєводствах.

В лабораторії виявили, деякі тварини були носіями вірусу пташиного грипу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Три зразки тканин раптово загиблих кішок перевірили в Національному дослідницькому інституті в Пулавах. Результати аналізів із Поморського воєводства виявили пташиний грип.

У заяві головного ветеринарного лікаря йдеться, що причиною смерті котів у Поморському воєводстві є грип. Господарів закликали не панікувати та зберігати спокій.

Також дали рекомендації власникам:

  • не випускати котів на самовигул, особливо у місцях, де можуть бути птахи;
  • ретельно мити руки;
  • не давати сире м'ясо;
  • дезінфікувати взуття після прогулянок;
  • мити лапи собаки;
  • не допускати контакту котів із іншими тваринами;
  • не чіпати мертвих птахів на прогулянках.

Невідому хворобу почали виявляти ветеринари у середині червня. Про випадки повідомили у ветеринарній клініці SpecVet. Тварини мали симптоми спутаної свідомості, задишки та пневмонії, судоми.

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