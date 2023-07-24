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Пересадка у Перемишлі. Чи чекають поїзди "УЗ" пасажирів, які запізнюються у Польщі

Фото: Пасажири на станції "Перемишль" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які прямують у Європу залізницею, найчастіше використовують пересадковий вузол на польській станції Перемишль неподалік від українського кордону.

В "Укразалізниці" розповіли, що треба знати українським пасажирам, якщо по дорозі в Україну їхній поїзд по Польщі запізнюється у Перемишль, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Поїзди по Польщі нерідко затримуються в дорозі на кілька годин. Пасажири, які прямують з пересадкою в Україну, часто хвилюються, що не встигнуть на свій потяг "Укрзалізниці". Такі запитання періодично обговорюють у соцмережах. Ккористувачі з досвідом таких поїздок стверджують, що українські поїзди не відправляються, поки не заберуть усіх пасажирів, які придбали квитки в Україну.

"Укрзалізниця робить все можливе, щоб забезпечити пасажирам можливість дістатися кінцевого пункту призначення. Диспетчери разом із іноземними колегами контролюють процес", – повідомили avianews.com в "Укрзалізниці".

Зазначається, що якщо групи пасажирів запізнються на український потяг з вини іноземних залізниць, "Укрзалізниця" може затримати відправлення поїзда до України.

Також є інший варіант – "Укрзалізниця" може посадити пасажирів, які не встигли на свій поїзд в Україну, на інший поїзд – за тими самими квитками.

У прес-службі навели приклад, що 13 липня 2023 року через надзвичайну ситуацію на польській залізниці кілька поїздів запізнилися до Перемишля на понад 5 годин. Тоді на свою на пересадку на український потяг Перемишль-Київ не встигали 160 пасажирів.

Диспетчери разом із польськими колегами перебудували графіки руху. У результаті всіх пасажирів, що запізнилися, посадили на потяг №716 Перемишль-Київ.

"Завантаження поїзда було 100%, затримка 3 години 41 хвилина. Усі трохи втомлені, але щасливі виїхали в Україну", – розповіли у прес-службі українського залізничного оператора.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати Польщею безкоштовно, якщо запізнилися на поїзд у Перемишлі.

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УкрзалізницяПольщапоїзди