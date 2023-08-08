Пересадка в гори. "Укрзалізниця" додає поїзди до Львова на піку сезону

У серпні українці масово їдуть поїздами на захід України. У зв'язку із великим попитом на піку сезону "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова з різних міст.

Звідки та за яким графіком вирушатимуть потяги, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Зазначається, що попит пасажирів на подорожі залізницею у західних напрямках великий, тому "УЗ" продовжує курсування додаткового поїзда сполученням Київ-Львів та додає вагони:

поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

відправлятиметься з Києва та о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05. у склад поїзда №89 включають по 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня ;

включають по 2 додаткових вагони на 8 та 9 серпня та зворотно на та ; у склад поїзда №12 зі Львова до Одеси включають додатковий вагон на 8 серпня і з Одеси до Львова – на 9 серпня.

Зазначається, що всі вагони охолоджуються кондиціонерами для комфортної подорожі у спеку.

Фото: У серпні великий попит на квитки до Львова (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також у серпні до Львова курсуватимуть інші додаткові поїзди з різних міст України:

поїзд №191/192 Київ-Львів відправлятиметься з Києва 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

відправлятиметься з Києва 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05. поїзд №111/63-64/112 Ізюм, Харків-Львів відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати – 21, 26, 28 та 31 серпня – поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати – 21, 26, 28 та 31 серпня – поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. поїзд №79/80 Дніпро-Львів (через Київ) відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Поїзди із Харкова та Дніпра прибуватимуть до Львова у час, зручний для пересадки в гори на рейс 815/816 Львів-Рахів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "УЗ" залізниця запускає додаткові поїзди до Карпат у серпні.