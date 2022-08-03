Ограничения на поездки из-за COVID: остались ли они в Европе

С постепенным улучшением ситуации с COVID-19 и ростом числа вакцинированных почти все страны ЕС уже отменили все строгие правила въезда и разрешить въезд без ограничений для всех путешественников. Тем не менее три страны все еще требуют от путешественников соблюдения некоторых правил въезда.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Какие страны Европы полностью отменили все ограничения

Список стран Европы, которые отменили все свои правила въезда в связи с коронавирусом и разрешили въезд всем путешественникам, независимо от страны их происхождения и статуса вакцинации, выглядит следующим образом:

Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария.

Все путешественники могут свободно въезжать в эти страны, даже если у них нет сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или результатов ПЦР-тестов. Однако Нидерланды, Люксембург и Испания по-прежнему требуют соблюдения правил въезда из-за COVID.

Нидерланды

Страна пока сохраняет ограничения на въезд в связи с COVID-19 только для путешественников из третьих стран (которые не входят в Евросоюз). В стране действует запрет на въезд без справок о вакцинации для всех, кто едет из страны, не входящей в ЕС/Шенгенскую зону.

Фото: Въезжающие в Нидерланды не из стран ЕС должны иметь сертификат вакцинации (unsplash.com)

"Запрет на въезд действует для людей из стран, не входящих в ЕС/Шенгенскую зону. Есть исключения. Например, если вы приехали из "безопасной" страны, или у вас есть справка о вакцинации или справка о выздоровлении", — говорится в заявлении властей Нидерландов.

Это означает, что путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны предъявить сертификат о вакцинации или выздоровлении. Всем путешественникам, не имеющим ни одного из этих двух сертификатов, в настоящее время запрещен въезд в Нидерланды.

Путешественники из ЕС могут въезжать в Нидерланды без ограничений, даже если у них нет каких-либо сертификатов.

Люксембург

Как и Нидерланды, Люксембург продолжает сохранять правила въезда в связи с COVID только для граждан третьих стран. Но есть некоторые исключения. По данным правительства Люксембурга, путешественники из третьих стран в возрасте старше 12 лет должны предъявить действующую справку о вакцинации или выздоровлении, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

Это означает, что путешественники, которые не были вакцинированы или не вылечились от COVID, не могут въехать в Люксембург, даже если у них недавно был отрицательный результат теста.

Фото: Похожие правила действуют и в Люксембурге (unsplash.com)

Испания

Испания отменила все ограничения на въезд в связи с COVID для путешественников из ЕС, но оставила правила для третьих стран.

Все путешественники старше 12 лет, прибывающие из стран вне ЕС, должны по прибытии предъявить справку о прививках, выздоровлении или тест. Тогда они смогут въехать в Испанию для любых целей. Путешественники без цифрового сертификата ЕС или другого эквивалентного документа ЕС, должны заполнить Форму контроля здоровья.

Свидетельство о прививках считается действительным, если оно подтверждает, что владелец прошел вакцинацию двумя дозами вакцины за последние девять месяцев или получил первую, или вторую бустерную прививку.

Фото: Туристы, прибывающие в Испанию, должны предъявить справку о прививках, выздоровлении или тест (unsplash.com)

Сертификат о выздоровлении должен подтверждать, что владелец вылечился от вируса в течение последних 180 дней. Также в Испании принимаются ПЦР и экспресс-тесты на антигены. ПЦР-тест необходимо сдать за 72 часа до прибытия, а экспресс-тест на антиген — за 24 часа до прибытия.

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