Невідома хвороба. У Польщі почали масово хворіти і гинути коти

Власників котів у Польщі попереджають про невідому хворобу, яка почала вражати домашніх улюбленців. Тварини масово хворіють та гинуть.

Ветеринари застерігають не виводити тварин на прогулянки та не давати сирого м'яса, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Про невідому хворобу котів, яка не піддається лікуванню, повідомили у ветеринарній клініці SpecVet. За словами ветеринарів, тварини зараз масово хворіють та вмирають. Хвороба вражає навіть молодих і здорових особин.

"У зв’язку з загрозою, яку становить це захворювання, просимо бути максимально обережними. Не виходити на прогулянки з котами, обмежити контакт із сирою свининою та м’ясом птиці, не допускати контакту з дикими птахами", – йдеться у повідомленні клініки.

Власникам котів радять звертати увагу на симптоми та відразу звертатися до фахівців. Хоча поки жодне лікування не є ефективним, тому серед хворих тварин висока смертність.

Фото: Українці з тваринами у Польщі (gettyimages.com)

Серед симптомів, які можуть проявитися у хворої тварини: порушення свідомості, судоми, відсутність реакції зіниць на світло, скутість кінцівок, задишка та епілептичні напади. Також аналізи показують підвищення рівня глюкози в крові, зниження насичення крові киснем.

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