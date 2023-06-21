UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Невідома хвороба. У Польщі почали масово хворіти і гинути коти

Фото: Кіт у магазині в Познані (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власників котів у Польщі попереджають про невідому хворобу, яка почала вражати домашніх улюбленців. Тварини масово хворіють та гинуть.

Ветеринари застерігають не виводити тварин на прогулянки та не давати сирого м'яса, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Про невідому хворобу котів, яка не піддається лікуванню, повідомили у ветеринарній клініці SpecVet. За словами ветеринарів, тварини зараз масово хворіють та вмирають. Хвороба вражає навіть молодих і здорових особин.

"У зв’язку з загрозою, яку становить це захворювання, просимо бути максимально обережними. Не виходити на прогулянки з котами, обмежити контакт із сирою свининою та м’ясом птиці, не допускати контакту з дикими птахами", – йдеться у повідомленні клініки.

Власникам котів радять звертати увагу на симптоми та відразу звертатися до фахівців. Хоча поки жодне лікування не є ефективним, тому серед хворих тварин висока смертність.

Фото: Українці з тваринами у Польщі (gettyimages.com)

Серед симптомів, які можуть проявитися у хворої тварини: порушення свідомості, судоми, відсутність реакції зіниць на світло, скутість кінцівок, задишка та епілептичні напади. Також аналізи показують підвищення рівня глюкози в крові, зниження насичення крові киснем.

Нагадаємо, ми писали, як заїхати в Україну з домашніми тваринами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщахворобикішки