Небезпечні рейси. В "Аерофлоті" наказали рідше фіксувати поломки літаків

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" ігноруватиме поломки в салоні літаків. Таке внутрішнє розпорядження одержали старші бортпровідники.
Вносити записи про несправності співробітники зможуть лише після погодження з командиром повітряного судна, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proekt.media.
Копія відповідного листа опинилась у розпорядженні видання. Справжність підтвердили кілька джерел у "Аерофлоті". Раніше до бортового журналу вносилися всі дефекти та несправності. Тепер про них слід повідомляти усно, розповів один із старших бортпровідників авіакомпанії.
"Головна мета такого розпорядження – щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення. Раніше, до війни, це правило суворо дотримувалося: писали кожну дрібницю і все це лагодили", – пояснив один зі співробітників анонімно.
Такий самий підхід застосовується і в інших авіакомпаніях, повідомили джерела у технічних службах.
Зазначається, що через санкції літаки вже виконують рейси за наявності несправностей, що загрожують безпеці. Наприклад, 2022 року літак "Аерофлоту" здійснив переліт до Москви з ОАЕ без повного комплекту кисневих балонів на борту. Щоб уникнути затримки вильоту, командир судна не став записувати це до бортового журналу.
Санкції проти російської авіації забороняють постачати запчастини до літаків американського та європейського виробництва, а також здійснювати їх обслуговування. Тому криза із заміною комплектуючих у російській авіації наростає.
Із березня по серпень 2022 року російські компанії закупили за кордоном запчастини та комплектуючі до закордонних літаків на суму 44 млн. доларів. Це в 10 разів менше, ніж у 2021-му. При цьому часто це були запчастини, які до того використовувалися на інших літаках.
На підставі даних авіатрекера Flightradar, видання підрахувало, що щонайменше 11,4% літаків найбільших російських перевізників не виконували польоти понад 3 місяці.
Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.
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