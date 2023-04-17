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Наруга над святинями. Російських туристів продовжують депортувати з Балі

Фото: Відпочинок на Балі (unsplash.com/niklas-weiss)
Автор: Ольга Маджумдар

Російських туристи продовжують порушувати закони на острові Балі, за що індонезійська влада їх депортує. Жителів все більше обурює поведінка росіян.

Останні випадки пов'язані із наругою над священними місцями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Днями 40-річна росіянка сфотографувалася напівоголеною на корінні священного 700-річного дерева поряд з храмом Бабакан в селі Баян на Балі. Жінка відома в Росії як засновниця модного дому. На дереві вона вирішила побути "наодинці з природою".

Туристка опублікувала знімки в Instagram, які стали вірусними. Вчинок туристки розлютив місцевих жителів і вже за кілька днів вона стала 59 російським туристом, депортованим з Балі з минулого року.

За два тижні до того російський блогер сфотографувався зі спущеними штанами на вершині балійського вулкана. Він нібито не знав, що гора Агунг вважається житлом богів і є одним із найбільш священних місць для індуїстів.

Фото: Росіяни на Балі (gettyimages.com)

У зв'язку із війною на острів почали масово прибувати туристи з Росії. Загалом за 5 місяців – вже 80 тисяч.

Місцеві мешканці скаржаться, що витівки росіян досягли епічних масштабів – від п'янства до злочинів. Наразі два десятки росіян перебувають у тюрмах на Балі. Більшість злочинів, у яких звинувачують російських туристів, пов'язані з наркотиками.

Нагадаємо, ми писали, що Аргентина почала видворяти російських туристів.

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