Місця вичерпані. У країні ЄС зростає потік біженців із України

У Нідерландах зростає потік українських біженців. В центральному притулку в місті Утрехт 1 жовтня ночували удвічі більше людей, ніж є місць.

Владу закликають створити більше притулків, інакше доведеться відмовляти новоприбулим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euractiv.com та nos.nl.

Українських біженців, які прибувають до країни, спочатку розміщують у конференц-центрі Jaarbeurs, звідки їх розподіляють між голландськими громадами. Так званий "Український центр" у Ярберсі є одним із двох центральних пунктів прийому нових біженців, інший в Амстердамі.

Транзитний пункт прийому в Утрехті розрахований на 100 осіб, але 1 жовтня там заселилися 186 осіб. Адміністрація поставила 250 ліжок. Зазвичай люди переїжджають у муніципальний притулок за день. Але зараз розміщення стає все важчим.

Мер міста Утрехт Шарон Дейксма почала бити на сполох, що притулок стає все більш переповненим:

"Ми не хочемо, щоб люди спали на вулиці, але через кількість тих, які приїжджають, ми повинні почати їх відмовляти"

Вона додала, що заповнюваність притулків для біженців у Нідерландах була високою протягом багатьох місяців, але зараз зайнято 99% місць у країні, тому треба створити більше довготермінових притулків.

Зараз у Нідерландах зареєстровані 98 920 українських біженців. Притуплки розраховані на 82 890 ліжок, з них 81 983 використовуються.

25 регіонам було запропоновано збільшити кількість місць до 90 тисяч у найближчі тижні, а потім до 97 тисяч. За словами речника Міністерства юстиції, поки це не вдалося зробити. Із 8 вересня було додано близько 1000 місць, на 500 менше, ніж планувалося.

Українські біженці з 1 жовтня отримуватимуть допомогу до 302 євро на людину. Ті, хто проживає у приймаючій сім'ї, також має право на додаткову допомогу у розмірі 80 євро.

При цьому голова Ради Безпеки Ваутер Колфф виступає за скорочення прожиткового мінімуму для українців. На його думку, деякі українські біженці їдуть до Нідерландів саме з цієї причини.

Він також виступає за те, щоб біженці з третіх країн повернулися до своєї країни походження. Це стосується приблизно 3000 іноземців, які працювали чи навчалися в Україні на початок війни, а потім попросили тимчасовий захист у Нідерландах.

Між тим, частина біженців із України відстояли право залишатися у Нідерландах. Із 4 вересня влада Нідерландів планувала скасувати тимчасовий захист для громадян третіх країн, які виїхали з України через війну. Але вони звернулися до суду та дію наказу призупинили.

Також у Нідерландах почали готуватися до прибуття більшої кількості біженців з України. До кінця 2023 року у Нідерландах очікується зростання числа українських біженців понад 104 тисяч осіб.

Раніше для українців збудували квартал окремих квартир "Мрія" на тисячу біженців.

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