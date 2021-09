Без масок и паспортов вакцинации. Популярные туристические страны, где приняли "модель жизни с COVID"

Спустя более 18 месяцев пандемии, локдаунов и строгих ограничений ряд стран решили, что пора открыться для иностранцев и принять модель "жизни с COVID". Об этом сообщает издание CNN Travel.

"У некоторых из этих стран - хороший уровень вакцинации населения. В других решили, что сохранение экономических и социальных ограничений перевешивают выгоды. Вот пять стран, за стратегией которых стоит внимательно следить", — говорится в публикации.

Эксперты в который раз напоминают о том, что планировать отпуск безопаснее всего в тех странах, где уже вакцинировано большинство населения. А к направлениям, где уровень вакцинации остается низким, стоит отнестись с осторожностью.

К слову, три из пяти стран в списке, которые выбрали для статьи в CNN, отличаются крайне высоким уровнем вакцинации, тогда как в Таиланде и ЮАР он значительно ниже. Именно в последних двух странах чаще фиксируются всплески коронавируса и распространение его опасных штаммов.

Дания: без паспортов вакцинации и масок в транспорте. Все благодаря вакцинации

10 сентября датское правительство сняло все основные оставшиеся в стране ограничения. Там заявили, что COVID больше не рассматривается как "критическое для общества заболевание", теперь оно классифицируется как "опасное заболевание".

Датчане теперь могут ходить в ночные клубы и рестораны, не предъявляя паспорта вакцинации, пользоваться общественным транспортом без масок и встречаться с другими людьми без ограничений - по сути, возвращаясь к жизни, которая была до пандемии.

"Ключ к успеху Дании частично кроется в развертывании вакцинации. По данным Our World in Data, по состоянию на 17 сентября, более 74,3% населения Дании было полностью вакцинировано от COVID", — отмечают в издании.

"Ограничения теряют свою силу. Вакцины оказались эффективным средством борьбы с пандемией, поэтому риск развития серьезных заболеваний уменьшился. Коронавирус больше не является проблемой на уровне общества", — пояснил главврач Королевской больницы в Копенгагене Йенс Лундгрен.

Фото: В Дании отменили большинство карантинных ограничений, а уровень вакцинации в стране - высокий (unsplash.com/daria-volkova)

По словам министра здравоохранения страны Магнуса Хойнике, уровень заболеваемости в стране продолжает снижаться.

"Вакцинация и огромные усилия всех граждан Дании на протяжении длительного периода времени - это основа для нашего успеха", — сказал Хойнике.

Несмотря на такой оптимизм, Хойнике все же высказал предостережение о том, что количество заболевших вновь может вырасти.

"Вопреки тому, что сейчас мы находимся в хорошей ситуации, эпидемия еще не окончена. И правительство без колебаний примет меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные сферы нашего общества", — сказал он.

Сингапур: пытается жить с COVID, но "Дельта" прогрессирует

В июне правительство Сингапура объявило, что планирует перейти к "стратегии жизни с COVID" - попытаться контролировать вспышки с помощью массовой вакцинации, но не ограничивать жизнь граждан.

"Плохая новость заключается в том, что COVID может никогда не исчезнуть. А хорошая новость - в том, что с ним можно нормально жить", — написали тогда в колонке высокопоставленные чиновники Сингапура.

Власти начали ослаблять некоторые ограничения в августе, позволяя полностью вакцинированным людям ходить в рестораны и собираться группами по пять человек вместо двух, как было ранее.

Фото: От крайне жестких мер борьбы с пандемией в Сингапуре перешли к ослаблению карантина. В стране полностью вакцинированы более 78,6% населения (unsplash.com/zhu-hongzhi)

Но резкий рост числа случаев, вызванных высокоопасным штаммом "Дельта", заставил чиновников приостановить дальнейшее ослабление правил карантина. На прошлой неделе в стране предупредили, что могут повторно ввести ограничения, если новая вспышка не будет локализована.

В Сингапуре заявляют, что попытаются ограничить всплески коронавируса с помощью активного отслеживания контактов, быстрой изоляции каждого заболевшего, большим количеством ПЦР-тестирования, особенно регулярно проводятся тесты сотрудников групп высокого риска. Например, врачей.

Тем не менее на днях в стране заявили о самом высоком уровне ежедневных случаев заболевания COVID за более чем год.

В CNN напоминают, что Сингапур ранее проводил агрессивную стратегию "нулевого уровня COVID", прежде чем изменить подход и начать ослаблять карантинные правила. За время пандемии в стране-городе с населением в 5,7 млн человек благодаря жесткому локдауну было выявлено 67,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, от ее последствий скончались 55 человек - уровень смертности невысокий, в сравнении со многими другими государствами.

В этой стране, как и в Дании, один из самых высоких показателей вакцинации в мире. По данным One World Data, в стране полностью вакцинировано более 78,6% населения.

Хотя цифры, которые озвучивают власти страны, более высокие. Еще 29 августа Министр здравоохранения Сингапура Он Е Кун объявил, что в стране полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 80% населения.

Таиланд: темпы вакцинации низкие, но страна открывается

Таиланд планирует вновь открыть Бангкок и другие популярные направления для иностранных туристов уже с октября. Страна пытается возродить важную для экономики туристическую отрасль, несмотря на рост числа инфицированных.

По данным Reuters, в рамках расширенной программы туристам, которые полностью вакцинированы от COVID, будет разрешен въезд в Хуахин, Паттайю и Чиангмай.

Фото: Остров Пхукет открылся для туристов первым из всех провинций Таиланда (unsplash.com/mark-roberts)

Остров Пхукет вновь открыт для вакцинированных иностранных посетителей 1 июля без соблюдения карантинных требований. 15 июля страна запустила аналогичную программу на островах Самуи, Ко Панган и Ко Тао, получившую название "Самуи Плюс".

Несмотря на то, что в 2020 году благодаря успешным мерам сдерживания число инфекций оставалось низким, Таиланд в этом году снова пытался контролировать новую волну пандемии.

Показатели вакцинации в стране значительно отстают от показателей некоторых их соседей. По данным One World Data, по состоянию на 17 сентября около 18% населения Таиланда были полностью вакцинированы, а еще 21% получили первую дозу.

ЮАР: ослабление ограничений даже на фоне угрозы нового штамма

Южная Африка начала ослаблять ряд введенных ранее ограничений, поскольку уровень инфицирования в стране снижается.

Среди других мер, общенациональный ночной комендантский час был сокращен, в помещениях теперь можно собираться 250 людям, на открытом воздухе - до 500.

"Ослабление ограничений, объявленное президентом страны Сирилом Рамафосой, примечательно для страны, которая прошла большую часть пандемии с чрезвычайно строгими правилами социального дистанцирования, иногда даже с запретом всех собраний, кроме похорон. В то же время уровень вакцинации в стране остается низким, — отмечают в CNN.

Фото: Кейптаун, столица ЮАР (unsplash.com/tim-johnson)

Президент страны предупредил, что "разрушительная третья волна инфекции, вызванная более опасным штаммом "Дельта", еще не закончилась". Но добавил, что в стране теперь достаточно доз вакцины, чтобы охватить ими все взрослое население.

Он призвал всех пройти вакцинацию и соблюдать оставшиеся ограничения, чтобы страна могла наконец вернуться к нормальной жизни.

"Третья волна еще не закончилась, и только благодаря нашим индивидуальным и коллективным действиям мы сможем снизить количество новых инфицирований", — сказал он.

Однако, по данным на 17 сентября, в стране полностью вакцинировано только 13% населения.

Чили: высокий уровень вакцинации привлекает туристов

Эта страна получила международное признание за беспроблемную и успешную кампанию вакцинации, пишет CNN. Согласно последним отчетам министерства здравоохранения, вакцинированы около 87% чилийцев, из них полную дозу получили 74%.

В стране уже начали предоставлять третью дозу тем, кто прошел полную вакцинацию. На днях местные органы здравоохранения одобрили использование китайской вакцины Sinovac для детей в возрасте от шести лет и старше.

Несмотря на угрозу штамма "Дельта", правительство страны объявило о шагах по открытию страны для международного туризма с 1 октября. В это время в южном полушарии как раз начинается сезон туризма и пляжного отдыха.

Фото: Чили получила международное успешную кампанию вакцинации: сегодня полностью вакцинированы уже около 74% жителей страны (unsplash.com/tyler-gooding)

Иностранные нерезиденты смогут въехать при условии соблюдения определенных требований, среди которых - самоизоляция в течение пяти дней по прибытии.

"Тот факт, что иностранные туристы уже могут приехать в Чили, является важным шагом для восстановления въездного туризма. Важно отметить, что это только первый шаг, и мы сможем продолжать двигаться вперед, если будем поддерживать и защищать здоровье граждан", — сказал заместитель министра по туризму Хосе Луис Уриарте.

