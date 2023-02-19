Кількість вражає. Скільки авіакомпаній не пережили пандемію COVID

Понад 160 авіакомпаній закрилися з 2019 року та під час пандемії COVID. Такі дані оприлюднили у звіті Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA). 59 компанії стали банкрутами в доковідний період, 53 – у 2020 році, 35 у 2021 та 15 у 2022-му.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Серед авіакомпаній, які закрилися – бізнес-чартерна компанія VolDirect, Atlantis Armenian Airlines (Вірменія), Air Namibia, Air Burundi, Embraer Great Dane Airlines (Данія), Stobart Air (Ірландія), Thomas Cook Airlines Balearics (Іспанія), Flybe (Велика Британія), Flyr (Норвегія), Ernest Airlines (Італія).

"Якщо ви подивитеся на кількість авіакомпаній, які збанкрутували, це вражає. Були серйозні наслідки для великої кількості авіакомпаній. Пандемія виявила деякі слабкі сторони авіакомпаній, яких ми, можливо, не помічали протягом деякого часу", – сказав CNN Стів Ерліх, голова Pilots Together, благодійної організації, заснованої під час пандемії для допомоги пілотам, яких звільнили.

Тенденція до закриттів знижується, але вона підкреслила важливість перегляду застарілих правил захисту пасажирів і посередників. Агентства роками вимагали введення правил, які б гарантували, що єдиною винною у банкрутстві є сама авіакомпанія, і щоб жодні інші гравці, залучені до продажу та купівлі квитків, не залишилися без неоплачених рахунків, пише видання.

Інші асоціації неодноразово вони закликали Європейську комісію змусити авіакомпанії надати фінансові гарантії для покриття своїх зобов'язань перед пасажирами у разі неплатоспроможності. Нещодавно вони зазначили, що "ані клієнти, ані туристичні агентства не повинні нести відповідальність за неналежне управління авіакомпаніями".

Фото: Thomas Cook Airlines Balearics S.L. була іспанською туристичною авіакомпанією й раніше належала Thomas Cook Group, яка також збанкрутувала (wikipedia.org)

За даними ForwardKeys, у першому кварталі 2023 року кількість бронювань у всьому світі все ще знижувалася на 22% порівняно з 2019 роком. У Карибському басейні кількість бронювань у 2019 році зменшилася на 3%, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. відстає на 46% вниз. Серед інших цифр — Близький Схід (зниження на 5%), Америка (9%), Європа (15%) та Африка (18%).

В останні кілька років у туристичній галузі часто говорили про дві негативні ситуації. Першим було закриття Thomas Cook – великої британської компанії, яка спеціалізувалася на наданні туристичних послуг. Її банкрутство залишило тисячі готелів, агентств, пасажирів без грошей, які неможливо повернути. Другою проблемою стала пандемія, під час якої постачальники не могли відшкодувати витрати на рейси, скасовані через обмеження. Це змусило багато компаній віддавати споживачам власні кошти.

На думку деяких експертів, банкрутства вже є частиною процесу об'єднання компаній Деякі регіональні авіакомпанії об’єднуються в одну організацію. У Європі, наприклад, Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level і Vueling вже належать IAG.

Регіональні аеропорти також постраждали від наслідків пандемії, оскільки багато авіакомпаній вирішили зосередитися на більших хабах.

Нагадаємо, масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини: скасовані понад 2000 рейсів.

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