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Лучшие пейзажи. Безопасные маршруты для путешествия в Карпатах летом

Фото: Пейзажи Закарпатья (wikipedia.org)
Автор: Ирина Савина

Где нельзя ходить в походы и какие маршруты разрешены для посещения туристами

В период действия военного положения в Украине закарпатцам и гостям региона запрещено посещать отдельные участки туристических маршрутов. Соответствующее решение приняла в начале июня Закарпатская ОВА.

Для TRAVEL РБК-Украина журналистка и путешественница Ирина Савина рассказывает, какие маршруты нельзя посещать в регионе, а где гулять разрешено и какие локации стоит посетить.

Какие маршруты запрещены к посещению

Сейчас речь идет о запрете посещения таких участков туристических маршрутов:

  • Закарпатский туристический путь в таких точках: переход Убля/Малый Березный – пгт Великий Березный – урочище Яворник – село Соль – урочище Княгиня – село Стужица – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плишка – село Верховина-Быстрая – Ужоцкий перевал; гора Стог – гора Межипотоки – гора Поп Иван Мармароский – полонина Лисья – село Деловое;

Фото: Туристам пока запрещено сходить на гору Поп Иван (wikipedia.org)

  • Из села делового до горы Поп Иван на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;
  • К водопаду Ялинский на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;
  • К минеральному источнику в урочище Головач на территории Марамороского природоохранного научно-исследовательского отделения;
  • село Стужица – Пралесы – Кременец на территории Ужанского национального природного парка;
  • урочище Быстрый – лесной дом – стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;
  • село Стужица – гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка.

Куда сейчас можно пойти в поход в Карпатах

По состоянию на сегодня можно побывать прежде всего на маршрутах, которые проходят далеко от границы Украины.

  • Например, можно подняться на самую высокую гору страны – Говерлу. Ранее РБК-Украина публиковало статью о всех тонкостях восхождения на самую высокую точку Украинских Карпат.

Фото: Карпатские пейзажи (Евгения Колесник)

Напомним, ранее журналистка и путешественница Ирина Савина прошла Camino Podolico - первый в Украине пешеходный маршрут, который создали по примеру Испании.

Также мы писали, как изменятся цены на отели в Карпатах в 2022 году.

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