В Германии вернут ограничения из-за COVID: названа дата

Германия сделала первый шаг к новому ужесточению ограничений из-за COVID, чтобы предотвратить волну инфекций в течение осени и зимы в этом году. Среди прочего, правительству предложили снова сделать ношение масок обязательными для всех.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Минздрав Германии страны совместно с Минюстом подготовил предложение по дальнейшей разработке закона "О защите от инфекций" (IfSG), который является правовой основой борьбы с пандемией.

"Осень и зима связаны с ожидаемым сезонным всплеском случаев заболевания COVID-19, а также с повышенной нагрузкой на систему здравоохранения и другую критически важную инфраструктуру. Поэтому требуются измененные правила. Предложение предусматривает правовую основу, адаптированную к ситуации с 1 октября 2022 года по 7 апреля 2023 года", — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения указывает, что, если Германия примет это предложение, то маски станут обязательными в самолетах и общественном транспорте дальнего следования.

При этом маски и отрицательный результат теста на COVID-19 останутся обязательными для доступа в больницы и учреждения полного и полустационарного лечения, а также для работников амбулаторно-поликлинических служб. Освобождены от обязанности носить маску будут только пациенты, лечение которых препятствует ношению маски.

Фото: В Германии предложили вернуть масочный режим с осени (unsplash.com)

При этом от обязательного тестирования предлагают освободить только вновь привитых и вновь выздоровевших от вируса.

Комментируя это предложение, федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах отметил, что этой зимой Германии необходимо лучше подготовиться к коронавирусу, а новые предложения включают кампанию по вакцинации новыми вакцинами, тестирование и новую концепцию лечения, профилактические меры для защиты наиболее уязвимых.

"С 1 октября федеральные земли могут обязать использовать маски в помещении. Если ситуация того потребует, маски будут обязательны и на мероприятиях под открытым небом", — сказал он, добавив, что пандемию можно преодолеть только сообща.

Федеральным землям надо будет решить, хотят ли они ввести более строгие ограничения, например, сделать маски обязательными в местном общественном транспорте и в общедоступных закрытых помещениях.

Отметим, в Германии с 1 сентября изменятся правила пребывания украинцев: там начнут считать безвизовые дни тех, кто приехал в страну.