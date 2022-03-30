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Без гарантий въезда. Франция возобновляет выдачу виз россиянам

Фото: Париж, Франция (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Решение связано с недавно ослабленными ограничениями на въезд в страну

Франция с 1 апреля 2022 года возобновит выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические.

Об этом сообщает TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сайт Генерального консульства посольства Франции в России.

Решение связано с недавно ослабленными ограничениями на въезд во Францию, связанными с пандемией COVID-19, для граждан, прибывающих из России.

На сайте поясняют, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию Франции. Сейчас там по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

Выдачу виз возобновляют, но небо ЕС для самолетов из РФ закрыто

Несмотря на возобновление выдачи виз гражданам страны-оккупанта, это не дает им гарантий того, что они смогут попасть в страну. Дело в том, что страны ЕС после вторжения РФ в Украину ввели жесткие ограничительные меры. В том числе - небо ЕС для пассажирских самолетов из России сейчас полностью закрыто.

"Также стоит отметить, что на данный момент на уровне ЕС не принималось решения отменить выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине. Пока что власти Евросоюза объявили только об отмене так называемого привилегированного въезда для российских дипломатов и бизнесменов", — говорится в сообщении "Униан Туризм".

Ранее РБК-Украина уже писало, что ряд стран ЕС отказываются выдавать россиянам так называемые "золотые визы" - гражданство в обмен на инвестиции.

Схема гражданства за инвестиции позволяет состоятельным иностранцам получить вид на жительство в той или иной стране при условии, что они инвестируют определенную сумму денег и соответствуют необходимым критериям. Программа также позволяет владельцам "золотых виз" и членам их семей свободно передвигаться по Шенгенской зоне без необходимости сначала обращаться за визой.

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Прекратить выдавать визы россиянам на данный момент приняли решение лишь несколько стран Европы, среди которых – Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Норвегия.

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