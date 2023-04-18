Евакуатори і штрафи. Що треба знати про правила паркування в Німеччині

Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців за рік війни – понад мільйон людей. Чимало з них їздять у цій країні за кермом автомобіля.

Що українцям варто знати про паркування у Німеччині, щоб уникнути штрафів та евакуації авто, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Де в Німеччині заборонено паркувати автомобіль

У Німеччини діє два обмеження щодо паркування: обмежена заборона, коли можна зупинитися, та абсолютна. Різниця між цими заборонами – час зупинки в 3 хвилини.

Заборона на паркування в Німеччині поширюється на:

межі дії відповідного знаку;

на велосипедні доріжки;

зупинки громадського транспорту (за 15 м);

пішохідні зони;

перехрестя і пішохідний перехід (5 м до і після);

при односторонньому русі;

на вузькі вулиці та напроти виходу/входу з будинку.

Фото: Паркування в Німеччині (unsplash.com/anna-permyakova)

Де можна безплатно паркуватися

На сайті gratisParken.de вказані більше 3322 безплатних паркомісць по всій Німеччині.

Також безплатне паркування дозволяється:

на узбіччі дороги за відсутності заборонних знаків за напрямком руху;

на спеціальних майданчиках, які часто знаходяться далеко від центра міста та з’єднані автобусними лініями (Pendelbus);

з обмеженням у часі (часто це 2 години) за наявності знаку "2Std".

Де можна знайти платні парковки в Німеччині

Залишити автомобіль обабіч дороги можна, оплативши паркування через паркомат, залишивши квитанцію на торпеді.

Також для платного паркування є спеціальні гаражі і стоянки.

Середня вартість платного паркінгу у Німеччини становить 1,5-3 євро за годину, а підземного – 20-25 євро за добу. В нічний час одне паркомісце обійдеться близько 7 євро.

Знайти найближчу парковку з вільними місцями та оплатити паркінг можна у застосунках: Parkopedia Parken, travipay Parken, ParKing, Find my Car, car-parking.eu, parkme.com.

Фото: Паркування на вузьких вуличках (unsplash.com/ibrahim-rifath)

Які штрафи за неправильне паркування в Німеччині

За неправильне паркування водій може отримати штраф до сотні євро. Порушення оцінюються в такі суми:

зайняте без дозволу місце на парковці – 10 євро;

паркування на шосе або автостраді – 70 євро;

порушення заборони на зупинку –10-70 євро;

блокування пожежного проїзду (Feuerwehrzufahrt) від 35 євро та 1 штрафний бал;

паркування в радіусі 5 м від перехресть, приватних ділянок, зупинок громадського транспорту, виїздів із гаражів – 10-30 євро;

несплата за парковку в паркоматі або прострочена оплата – 10-30 євро;

паркування на місцях для електрокарів або для людей з інвалідністю (Behindertenparkplatz) – 55 євро;

вихід з автомобіля без дотримання заходів безпеки – 15-25 євро.

Послуги евакуатора в Німеччині обходяться 100-200 євро, окремо сплачується вартість стоянки автомобіля на штрафному майданчику.

Як сплатити штраф за порушення правил паркування

Водій отримує повідомлення про штраф з реквізитами для оплати. Оплатити можна в банку чи на пошті. При оплаті треба мати водійське посвідчення та закордонний паспорт. Також можна сплатити штраф і за допомогою онлайн-банкінга.

Білий талончик під склоочисником на авто означає отримання штрафу за паркування – Verwarnung (попередження). Зазвичай сума в межах такого правопорушення – 5- 65 євро. Цей вид штрафу не підлягає оскарженню. Оплатити штраф треба протягом 7 днів.

Якщо водій не згоден і має намір оскаржити штраф, варто дочекатися офіційного повідомлення (Bußgeldbescheid), яке надішлють поштою упродовж 3 місяців. Сума штрафу Bußgeld збільшиться, бо до неї будуть включені поштові витрати, приблизно 3,5 євро.

Після цього треба направити апеляцію в орган, звідки прийшло повідомлення, рекомендованим листом протягом 3 тижнів. Для ефективності скарги варто долучити докази (фото, відео). Якщо не вдасться переконати установу в невинуватості, справа буде передана в місцеву прокуратуру або районний суд.

Фото: Штраф буде чинний роками (gettyimages.com)

Слід врахувати, що забути про штраф не вдасться. Неоплачені штрафи в Німеччині залишаються чинними протягом багатьох років. У випадку несплати сума буде постійно зростати. Якщо порушник виїхав з країни і не сплатив штраф за порушення ПДР, під час наступного в’їзду його або змусять сплатити штраф, або можуть заборонити в’їзд до Німеччини чи ЄС.

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