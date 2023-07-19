Без біометрії та вакцинації. Що питатимуть для дозволу на в'їзд до ЄС

Дозволи на поїздку до ЄС для туристів із третіх країн мають набути чинності у 2024 році. Авторизації для в'їзду до Шенгену підлягатимуть громадяни 60 безвізових країн, включаючи Україну.

Яку інформацію необхідно буде надавати мандрівникам, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

На сторінці Європейської системи інформації та авторизації для подорожей (ETIAS) з'явилося роз'яснення про майбутні вимоги до тих, хто в'їжджає, оскільки останнім часом поширювалося багато дезінформації.

Зазначається, що після того, як система почне працювати, заявникам не потрібно буде надавати інформацію про своє здоров'я, тобто щеплення.

"При подачі заявки на ETIAS від мандрівників не потрібно надавати будь-яку інформацію, що стосується їхнього здоров'я або статусу вакцинації. При подачі заявки на ETIAS у мандрівників також не будуть запитувати будь-які біометричні дані, такі як відбитки пальців", – наголошується на сайті.

Мандрівникам поставлять кілька питань щодо безпеки: про минулі кримінальні судимості та про поїздки до зон конфліктів. При оформленні дозволу на в'їзд запитають особисті дані, ім'я та прізвище, місце народження, паспортні дані, адресу, електронну пошту, номер телефону.

Усі заявки перевірятимуться за базами даних безпеки ЄС. За даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (Frontex), 97% заяв будуть оброблені та схвалені одразу. Інші розглядатимуться окремо центральним та національними підрозділами ETIAS.

"Мандрівникам, які не матимуть дійсного дозволу на поїздку, перевізник (наприклад, авіакомпанія, автобусна чи поромна компанія) відмовить у посадці", – повідомляло у червні Frontex.

Нагадаємо, ми писали, що пасажирів у Європі попереджають про проблеми в аеропортах.

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