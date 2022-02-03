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От Австрии до Балкан. 60 стран, куда можно ехать с украинским COVID-сертификатом уже сегодня

Автор: Евгения Тугушева

Государства ЕС и другие популярные направления, где признают наши цифровые документы о вакцинации

Для туристов, которые планируют поездки в страны Евросоюза или в другие страны, стоит проверить карантинные правила. В каждой стране действуют свои ограничения. Также необходимо проверять, где именно признают украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации.

Украина присоединилась к европейской системе цифровых COVID-сертификатов о вакцинации. Это означает, что украинские COVID-сертификаты из "Дии" признают в странах Евросоюза. Об этом сообщает Avianews.com.

Также 32 государства за пределами ЕС участвуют в системе и признают украинские цифровые COVID-сертификаты.

Сертификат в бумажной и электронной форме

Система "Дия" генерирует сертификат с QR-кодом на украинском и английском языках в электронной форме для смартфона или в виде pdf-файла для скачивания, который необходимо распечатать.

Для поездки вы можете взять с собой COVID-сертификат в любой форме. В стране назначения его проверят с помощью QR-кода.

Какой срок действия COVID-сертификата

Сертификат о вакцинации для поездок начинает действовать через 14 дней после завершения курса вакцинации. Например, если вы сделали последнюю прививку 1 февраля, 15 февраля вы можете его использовать для поездок.

Евросоюз уменьшил срок действия COVID-сертификатов после полной вакцинации с одного года до 270 дней. Проверьте срок действия своего сертификата, чтобы не попасть под карантинные ограничения во время поездки.

Срок действия COVID-сертификата можно продлить на очередные 270 дней. Для этого необходимо сделать бустерную прививку. Украина разрешила делать такие прививки и выпускает COVID-сертификаты с обновленным сроком действия.

Фото: COVID-19 сертификат в приложении "Дия" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Список стран (за пределами ЕС), которые признают украинские COVID-сертификаты:

  1. Албания
  2. Андорра
  3. Армения
  4. Ватикан
  5. Великобритания
  6. Грузия
  7. Израиль
  8. Исландия
  9. Кабо-Верде
  10. Ливан
  11. Лихтенштейн
  12. Марокко
  13. Молдова
  14. Монако
  15. Новая Зеландия
  16. Норвегия
  17. Объединенные Арабские Эмираты
  18. Панама
  19. Сальвадор
  20. Сан-Марино
  21. Северная Македония
  22. Сербия
  23. Сингапур
  24. Таиланд
  25. Тайвань
  26. Того
  27. Тунис
  28. Турция
  29. Уругвай
  30. Фарерские острова
  31. Черногория
  32. Швейцария

Список стран Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Болгария
  4. Венгрия
  5. Германия
  6. Греция
  7. Дания
  8. Ирландия
  9. Испания
  10. Италия
  11. Кипр
  12. Латвия
  13. Литва
  14. Люксембург
  15. Мальта
  16. Нидерланды
  17. Польша
  18. Португалия
  19. Румыния
  20. Словакия
  21. Словения
  22. Финляндия
  23. Франция
  24. Хорватия
  25. Чехия
  26. Швеция
  27. Эстония

В случае, если страна не признает украинский COVID-сертификат о вакцинации турист может получить бумажный сертификат международного образца о вакцинации от своего семейного врача. Он имеет информацию на украинском и английском языках.

Стоит учитывать. Не все страны признают сертификаты о вакцинации, если человек сделал прививки за границей. В таком случае может потребоваться сдать COVID-тесты перед вылетом и после прилета.

В Евросоюзе унификация касается только признания цифровых COVID-сертификатов о вакцинации и их проверки. Это можно сделать на сайте консульской службы МИД Украины trip.gov.ua.

Напомним, ранее мы писали, на что полагаются современные путешественники, прежде чем запланировать свои путешествия.

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