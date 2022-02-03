От Австрии до Балкан. 60 стран, куда можно ехать с украинским COVID-сертификатом уже сегодня

Для туристов, которые планируют поездки в страны Евросоюза или в другие страны, стоит проверить карантинные правила. В каждой стране действуют свои ограничения. Также необходимо проверять, где именно признают украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации.

Украина присоединилась к европейской системе цифровых COVID-сертификатов о вакцинации. Это означает, что украинские COVID-сертификаты из "Дии" признают в странах Евросоюза. Об этом сообщает Avianews.com.

Также 32 государства за пределами ЕС участвуют в системе и признают украинские цифровые COVID-сертификаты.

Сертификат в бумажной и электронной форме

Система "Дия" генерирует сертификат с QR-кодом на украинском и английском языках в электронной форме для смартфона или в виде pdf-файла для скачивания, который необходимо распечатать.

Для поездки вы можете взять с собой COVID-сертификат в любой форме. В стране назначения его проверят с помощью QR-кода.

Какой срок действия COVID-сертификата

Сертификат о вакцинации для поездок начинает действовать через 14 дней после завершения курса вакцинации. Например, если вы сделали последнюю прививку 1 февраля, 15 февраля вы можете его использовать для поездок.

Евросоюз уменьшил срок действия COVID-сертификатов после полной вакцинации с одного года до 270 дней. Проверьте срок действия своего сертификата, чтобы не попасть под карантинные ограничения во время поездки.

Срок действия COVID-сертификата можно продлить на очередные 270 дней. Для этого необходимо сделать бустерную прививку. Украина разрешила делать такие прививки и выпускает COVID-сертификаты с обновленным сроком действия.

Фото: COVID-19 сертификат в приложении "Дия" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Список стран (за пределами ЕС), которые признают украинские COVID-сертификаты:

Албания Андорра Армения Ватикан Великобритания Грузия Израиль Исландия Кабо-Верде Ливан Лихтенштейн Марокко Молдова Монако Новая Зеландия Норвегия Объединенные Арабские Эмираты Панама Сальвадор Сан-Марино Северная Македония Сербия Сингапур Таиланд Тайвань Того Тунис Турция Уругвай Фарерские острова Черногория Швейцария

Список стран Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации:

Австрия Бельгия Болгария Венгрия Германия Греция Дания Ирландия Испания Италия Кипр Латвия Литва Люксембург Мальта Нидерланды Польша Португалия Румыния Словакия Словения Финляндия Франция Хорватия Чехия Швеция Эстония

В случае, если страна не признает украинский COVID-сертификат о вакцинации турист может получить бумажный сертификат международного образца о вакцинации от своего семейного врача. Он имеет информацию на украинском и английском языках.

Стоит учитывать. Не все страны признают сертификаты о вакцинации, если человек сделал прививки за границей. В таком случае может потребоваться сдать COVID-тесты перед вылетом и после прилета.

В Евросоюзе унификация касается только признания цифровых COVID-сертификатов о вакцинации и их проверки. Это можно сделать на сайте консульской службы МИД Украины trip.gov.ua.

Напомним, ранее мы писали, на что полагаются современные путешественники, прежде чем запланировать свои путешествия.