750 євро за образу. За що можна легко отримати штраф у Німеччині

Німеччина прийняла понад 1 мільйон українських біженців. Багато людей опинилися в цій країні вперше і не знають особливостей місцевої культури.

Які правила поведінки та життя в Німеччині варто враховувати українцям, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Що потрібно знати про роботу магазинів

Біженцям радять заздалегідь планувати свої покупки, бо час роботи магазинів обмежений, а в неділю вони не працюють.

Пластикові пляшки зі значком (Pfand) можна здати у магазинах – за них повернуть гроші на касі. Скляні пивні пляшки так само можна здати та повернути їхню заставну вартість.

Ціни на товари можуть бути вказані за кг (kg) або штуку (St). Це стосується деяких фруктів та овочів.

Купони та знижки можна знайти та вирізати у безкоштовних рекламних газетах та брошурах.

Фото: Покупки у супермаркеті в Німеччині (gettyimages.com)

Дотримання правил суспільного життя

У час, передбачений для відпочинку (тиха година), необхідно дотримуватися тиші: 22:00 – 8:00, та 13:00 – 15:00, а також усю неділю.

У ці години не варто прати, свердлити, пилососити, стригти газони, викидати скло, щоб не шуміти і не заважати сусідам навіть на вулицях біля будинків.

Українцям варто врахувати, що давати подяку у вигляді грошей чи подарунків чиновникам, лікарям, вчителям у школі в Німеччині не прийнято.

Особливу увагу варто звернути на користування інтернетом – за роздачу контенту, захищеного авторським правом, за допомогою торентів можна отримати штраф.

Користування VPN не заборонено, але такі технології привертають до себе особливу увагу поліції. Для виходу з вагона метро потрібно перед зупинкою натиснути кнопку stop, при вході спочатку пропустити тих, хто виходить. Автобус може не підібрати пасажира на зупинці, якщо той просто сидить і не показує інтересу.

Працювати в Німеччині, включаючи самозайнятість, можна лише після офіційного дозволу.

Якщо потрібно розірвати контракт, це можна зробити за кілька місяців, оскільки вони продовжуються автоматично.

Фото: Метро у Берліні (pixabay.com)

Штрафи за образи та фотографії

У Німеччині не можна фотографувати людей без їхньої згоди, їхню приватну власність, будинки і машини, а тим більше розміщувати ці фото в соцмережах. Також не можна розміщувати у відкритому доступі особисті дані та контакти німців.

Передбачені штрафи за непристойні слова чи жести: слово "телепень" може коштувати 750 євро, "ідіот" – 1500 євро, якщо показати язик – 150 євро.

При відвідуванні сауни та лазні слід врахувати, що такі місця зазвичай спільні та відвідувачі там бувають повністю роздягнені. Хоча бувають окремо жіночі дні чи години.

Нагадаємо, ми писали, куди звертатися українцям після приїзду до Німеччини.