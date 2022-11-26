30 000 євро. Затишне італійське містечко платить велику суму, щоб до них переїхали

Останніми роками міста по всій Італії активно запускають привабливі опції, щоб заманити нових мешканців і відродити життя в малолюдних локаціях.

В італійських регіонах – немало таких пропозицій: від напівзруйнованих будинків, які продаються за 1 євро з умовами його відновлення новим власником до готових до заселення сільських будинків за дуже низькими цінами. Щоправда, це переважно занедбані будинки, у ремонт яких треба вкласти кругленьку суму.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel розповідає про одну із таких пропозицій – переїзд до мальовничого італійського містечка Презічче.

"Шкода спостерігати, як сповнені історії райони повільно порожніють"

Мальовниче містечко Презічче в сонячному регіоні Апулія — останнє на сьогодні, де вирішили доєднатися до інших італійських міст з привабливою пропозицією. Місцеві чиновники кажуть, що платитимуть людям до 30 000 євро на купівлю порожнього житла та за поселення в місті.

Будинки, які продаються в рамках угоди, коштують приблизно від 25 000 євро. Як і інші дешеві об’єкти нерухомості, які продаються по всій Італії, їх давно покинули власники.

Фото: Презічче розташовується на "каблуку" Італії (скнріншот google.com/maps)

"І як додатковий бонус — розташування неймовірне, оточене природою району Саленто на каблуці італійського "черевика" та поблизу пудрових пляжів і бірюзово-чистих вод Санта-Марія-ді-Леука, — описує містечко Презічче CNN Travel.

Влада сподівається, що пропозиція грошового заохочення вдихне нове життя в їхнє місто. Зараз його населення постійно зменшується, і з кожним роком стає все менше новонароджених.

"В історичному центрі є багато порожніх будинків, побудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими, з новими мешканцями. Шкода спостерігати, як наші старі райони, сповнені історії, чудової архітектури та мистецтва, повільно порожніють", — сказав виданню місцевий радник Альфредо Палезе.

Деталі подібних угод наразі завершуються. Влада готова запустити прийом заявок найближчими тижнями, і інформація буде доступна на веб-сайті мерії.

"Ми пропонуватимемо до 30 000 євро людям, які бажають переїхати сюди та купити один з цих покинутих будинків. Фінансування буде розділене на дві частини: частково воно піде на купівлю старого будинку, а частково на його реконструкцію, якщо це необхідно", — пояснив Альфредо Палезе.

У міста стане більше коштів для подібних ініціатив

Чиновник каже, що об'єднання у 2019 році з сусідньою громадою задля створення більшого міста Презічче-Акуаріка дозволило виділити додаткові гроші, щоб гарантувати роботу проекту протягом наступних років.

"Після об'єднання, відповідно до італійського законодавства, наша вже розширена територія отримає більше державних коштів, приблизно 1 000 000 євро. Кошти ми маємо намір інвестувати у відновлення старого району", — говорить Палезе.

Фото: Містечко Презічче відрізняють затишні вулички, історичний спадок та красива місцевість (Presicce 3 e-borghi com)

Зараз у Презічче та Акуаріці проживає близько 9000 жителів, але лише половина населення мешкає у старій частині громади. Мерія вже запустила інші проекти, щоб заманити більше жителів, включаючи податкові пільги для створення нових видів діяльності та бонуси для родин з дітьми.

Щоб отримати право на заохочення в розмірі 30 000 євро, покупці повинні оселитися в Презічче та придбати один із вибраних об’єктів нерухомості, побудованих до 1991 року, які були нанесені на карту владою.

За словами Палезе, ціни на житло стартують від 500 євро за квадратний метр. Близько 25 000 євро має вистачити на житло площею 50 квадратних метрів, яке потребує ремонту.

"Місто зеленого золота" родом з середньовіччя

Презічче веде свою історію з середньовіччя, коли поселення розросталися навколо сарацинської фортеці. Його збудували монахи, які копали склепи та підземні оливкові млини як притулок для тих, хто пережив піратські набіги.

Населений пункт отримав репутацію "міста зеленого золота" Апулії завдяки пишним оливковим гаям, які дають першокласну оливкову олію першого віджиму. В епоху Відродження це була процвітаюча локація, також відома своїм вишуканим вином, сирами та торгівлею худобою.

Фото: Населений пункт отримав репутацію "міста зеленого золота" Апулії (Presicce 3 e-borghi com)

Багато місцевих жителів жили під землею, викопуючи печери в скелястій місцевості Презічче. Під головними площами та розкішними палаццо в стилі бароко пролягає мережа з 23 таємних кімнат і оливкових млинів, у яких фермери, відомі як траппеттарі, проводили місяці під час сезону збору врожаю, пресуючи оливки в кам’яних жорнах, які штовхали осли. А екскурсії підземним містом – місцева туристична родзинка.

У старовинному районі широкі вишукані вулиці перетинають звивисті вузькі провулки. Величні будівлі золотого кольору з балконами з кованого заліза та внутрішніми двориками змішуються з простими білими будинками.

Тут є розписані фресками палаццо, каплиці та інші споруди, побудовані багатою сільською буржуазією.

Веккі курті (старі двори) — типові житла, розташовані у двох мальовничих районах старого центру під назвою Корчіулі та Падретерно з приватними садами, підземними млинами, цитрусовими деревами та екзотичними рослинами.

На додаток до екскурсій підземними олійними млинами та фестивалів з оливковою олією та дегустацією їжі, серед визначних пам’яток – музей селянської цивілізації, який демонструє предмети минулого.

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