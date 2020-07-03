Язык может указать на проблемы со здоровьем: врачи назвали главные симптомы

Язык человека может указать на серьезные проблемы со здоровьем. Австралийские ученые назвали симптомы, которые должны насторожить и объяснили, о каких болезнях они могут сигнализировать.

Эксперты из скорой помощи стоматологии Сиднея назвали главные признаки на языке, которые говорят о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail.

Белый язык. Пятна или белые полосы говорят о том, что человек плохо заботится о гигиене рта. Такие симптомы наблюдаются у тех, кто много курит или употребляет алкоголь. Нужно уделить больше внимания ежедневной гигиене рта, чистить язык с помощью специальной зубной щетки. Если в течении двух недель изменений не будет, то стоит обратиться к врачу.

"Белые пятна и шишки на языке также часто могут быть вызваны дрожжевой инфекцией, также они могут быть признаком лейкоплакии, которая возникает из-за употребления табака или алкоголя", - отметили врачи.

Розовый язык. Такой цвет может указывать на то, что вкусовые рецепторы плохо реагируют на определенную пищу, стресс или недостаток витаминов, например, В12 или фолиевой кислоты. Также розовый оттенок появляется из-за сухости во рту. Яркий земляничный язык сигнализирует о развитии ангины, острого фарингита или скарлатины.

Крошечные шарики. Комочки на языке обычно вызваны той едой, которую недавно употребляли, особенно, если она была острой или горячей. Такие комочки исчезают самостоятельно через некоторое время. Если вы их наблюдаете часто и испытываете дискомфорт, то это могут быть язвы или герпес.

Раздутый язык. После чашки горячего кофе или чая, или в следствии случайного прикуса язык может увеличиться в объеме. Обычно такой отек проходить самостоятельно, но можно облегчить состояние с помощью кусочка льда. Если отек долго не проходит, то это может свидетельствовать о развитии аллергии.

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