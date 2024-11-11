Звідки взялись слова "хохол" і "кацап" і чи справді ці слова є образливими

Слова "хохол" і "кацап" мають давню історію, тісно пов'язану з культурними, політичними та соціальними відносинами між українцями та росіянами. Вони не лише відображають особливості мовного середовища минулого, але й несуть у собі певний емоційний заряд.

Чи завжди ці слова були образливими, і як їхнє сприйняття змінилося з часом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на інтерв'ю редакторки Ольги Васильєвої для Главком .

Слово "хохол" сприймається як зневажлива назва українців, так само як і "кацап" стосовно росіянців.

Як образу ці слова трактує і "Словник української мови". Проте, мало хто знає звідки насправді взялись ці слова і що означали в давнину.

"Хохол" - це зачіска. Козаки носили хохли, тобто чуби, оселедці. Хохол – це точно не так образливо, як "кацап", - пояснила Васильєва.

Редакторка додала, що слово "кацап" дуже добре відображає, ким насправді є росіяни.

"Кацап" - це тюркське слово, воно означає "різник", "вбивця", "м'ясник". Це слово дали росіянам казанські татари, що постраждали від набігу опричників Івана Грозного. Росіянам немає чого ображатися на звертання "кацап", бо вони справді жорстокі. Вся історія Росії - це вбивства, катування, загарбницькі війни та репресії", - каже редакторка.

До слова, білорусів часто називають "бульбашами". Немає сенсу ображатись на цю назву, бо у білорусів і насправді національна страва - картопля.

"Я наполовину білоруска і знаю, як харчувалася у дитинстві моя мама: картопля була основною стравою. Мама, наприклад, значно менше любила борщ, ніж деруни. Тож "хохол" і "кацап" - це не образа, це історія", - додала Ольга Васильєва.