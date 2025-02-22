Здуття живота може бути ознакою смертельної патології: коли варто бити на сполох

Коли не варто панікувати через здуття живота

За словами лікаря, у нормі в кишківнику людини за добу утворюється від 0,2 до 2,5 літрів газів.

Безпечним для життя здуття є тоді, коли:

виникає після вживання газоутворюючих продуктів (капусти, бобових, газованих напоїв)

проходить після дефекації, відходження газів

не супроводжується сильним болем чи змінами в загальному стані

пов'язане з перевтомою, стресом або неправильним харчуванням

Як уникнути

До продуктів, які стимулюють газоутворення, належать майже всі бобові, капуста, яблука (особливо солодких сортів), цибуля, часник, сильногазовані напої (і мінеральна вода). Бродіння у кишківнику викликає чорний хліб і продукти, що виробляються на його основі (квас), пиво, жилаве м’ясо.

Якщо після вживання молока або молочної продукції (сиру, кефіру, морозива) відчуваєте бурчання в животі, його розпирання, нерідко діарею, нудоту, блювоту та інші симптоми нетравлення, значить, у вас є непереносимість лактози - молочного цукру.

Важливо також не споживати їжу поспіхом, на ходу чи під час розмови. Виділіть час, коли можете спокійно поїсти, і ретельно пережовуйте.

До продуктів, які можуть покращити стан травної системи, належать: огірки, кабачки, морква, риба, куряче м’ясо, йогурт, кефір, селера та банани.

Симптоми, які вказують на патологію

Інколи, здуття може бути головним симптомом важкого стану. Не потрібно ігнорувати такі симптоми:

різке здуття, яке не минає кілька днів

здуття та різкий біль у животі

здуття та втрата ваги без вагомої причини

хронічне здуття та проноси/закрепи

здуття та кров чи слиз у калі

здуття та жовтий колір шкіри

Якщо здуття супроводжується одним із тривожних симптомів потрібно звернутися до лікаря.