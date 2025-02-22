Здуття живота може бути ознакою смертельної патології: коли варто бити на сполох
Здуття живота є часто однією з найпоширеніших скарг людей. Досить часто це функціональна проблема, яка не становить небезпеки, та іноді здуття може сигналізувати про серйозні патології.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.
Коли не варто панікувати через здуття живота
За словами лікаря, у нормі в кишківнику людини за добу утворюється від 0,2 до 2,5 літрів газів.
Безпечним для життя здуття є тоді, коли:
- виникає після вживання газоутворюючих продуктів (капусти, бобових, газованих напоїв)
- проходить після дефекації, відходження газів
- не супроводжується сильним болем чи змінами в загальному стані
- пов'язане з перевтомою, стресом або неправильним харчуванням
Як уникнути
До продуктів, які стимулюють газоутворення, належать майже всі бобові, капуста, яблука (особливо солодких сортів), цибуля, часник, сильногазовані напої (і мінеральна вода). Бродіння у кишківнику викликає чорний хліб і продукти, що виробляються на його основі (квас), пиво, жилаве м’ясо.
Якщо після вживання молока або молочної продукції (сиру, кефіру, морозива) відчуваєте бурчання в животі, його розпирання, нерідко діарею, нудоту, блювоту та інші симптоми нетравлення, значить, у вас є непереносимість лактози - молочного цукру.
Важливо також не споживати їжу поспіхом, на ходу чи під час розмови. Виділіть час, коли можете спокійно поїсти, і ретельно пережовуйте.
До продуктів, які можуть покращити стан травної системи, належать: огірки, кабачки, морква, риба, куряче м’ясо, йогурт, кефір, селера та банани.
Симптоми, які вказують на патологію
Інколи, здуття може бути головним симптомом важкого стану. Не потрібно ігнорувати такі симптоми:
- різке здуття, яке не минає кілька днів
- здуття та різкий біль у животі
- здуття та втрата ваги без вагомої причини
- хронічне здуття та проноси/закрепи
- здуття та кров чи слиз у калі
- здуття та жовтий колір шкіри
Якщо здуття супроводжується одним із тривожних симптомів потрібно звернутися до лікаря.
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