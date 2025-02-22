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Здуття живота може бути ознакою смертельної патології: коли варто бити на сполох

Субота 22 лютого 2025 15:00
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Здуття живота може бути ознакою смертельної патології: коли варто бити на сполох Гастроентеролог розповіла, як розпізнати здуття живота від патології (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Євгенія Белінська

Здуття живота є часто однією з найпоширеніших скарг людей. Досить часто це функціональна проблема, яка не становить небезпеки, та іноді здуття може сигналізувати про серйозні патології.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.

Коли не варто панікувати через здуття живота

За словами лікаря, у нормі в кишківнику людини за добу утворюється від 0,2 до 2,5 літрів газів.

Безпечним для життя здуття є тоді, коли:

  • виникає після вживання газоутворюючих продуктів (капусти, бобових, газованих напоїв)
  • проходить після дефекації, відходження газів
  • не супроводжується сильним болем чи змінами в загальному стані
  • пов'язане з перевтомою, стресом або неправильним харчуванням

Як уникнути

До продуктів, які стимулюють газоутворення, належать майже всі бобові, капуста, яблука (особливо солодких сортів), цибуля, часник, сильногазовані напої (і мінеральна вода). Бродіння у кишківнику викликає чорний хліб і продукти, що виробляються на його основі (квас), пиво, жилаве м’ясо.

Якщо після вживання молока або молочної продукції (сиру, кефіру, морозива) відчуваєте бурчання в животі, його розпирання, нерідко діарею, нудоту, блювоту та інші симптоми нетравлення, значить, у вас є непереносимість лактози - молочного цукру.

Важливо також не споживати їжу поспіхом, на ходу чи під час розмови. Виділіть час, коли можете спокійно поїсти, і ретельно пережовуйте.

До продуктів, які можуть покращити стан травної системи, належать: огірки, кабачки, морква, риба, куряче м’ясо, йогурт, кефір, селера та банани.

Симптоми, які вказують на патологію

Інколи, здуття може бути головним симптомом важкого стану. Не потрібно ігнорувати такі симптоми:

  • різке здуття, яке не минає кілька днів
  • здуття та різкий біль у животі
  • здуття та втрата ваги без вагомої причини
  • хронічне здуття та проноси/закрепи
  • здуття та кров чи слиз у калі
  • здуття та жовтий колір шкіри

Якщо здуття супроводжується одним із тривожних симптомів потрібно звернутися до лікаря.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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