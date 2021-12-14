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У звезды оскароносного фильма "Паразиты" обнаружили рак

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Вторник 14 декабря 2021 13:12
У звезды оскароносного фильма "Паразиты" обнаружили рак Фото: Пак Со Дам (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Пак Со Дам врачи обнаружили папиллярный рак щитовидной железы. Диагноз 30-летней южнокорейской звезде фильма "Паразиты" поставили во время обследования.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление агентства актрисы ArtistCompany

Болезнь сорвала Пак планы по продвижению ее следующего фильма "Специальная доставка", поэтому она очень разочарована. Теперь актриса сосредоточится на своем выздоровлении.

Пак снялась в ряде южнокорейских фильмов и сериалов, включая "Священники" (2015) и "Безмолвные" (2015), но самую большую популярность она получила после выхода фильма "Паразиты" (2019), который удостоился премии Оскар.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, папиллярный рак щитовидной железы является наиболее распространенным типом рака щитовидной железы.

Он обычно поражает людей в возрасте до 40 лет, особенно женщин, и, как правило, легче поддается лечению, чем другие типы рака щитовидной железы. Врачи говорят, что 9 из 10 человек живы через 5 лет после диагноза рака щитовидной железы, и у них будет нормальная продолжительность жизни.

Напомним, ученые назвали популярный напиток, который приводит к раку кишечника.

Ранее врачи назвали популярный продукт, который провоцирует рак груди.

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