У звезды оскароносного фильма "Паразиты" обнаружили рак

У Пак Со Дам врачи обнаружили папиллярный рак щитовидной железы. Диагноз 30-летней южнокорейской звезде фильма "Паразиты" поставили во время обследования.

Болезнь сорвала Пак планы по продвижению ее следующего фильма "Специальная доставка", поэтому она очень разочарована. Теперь актриса сосредоточится на своем выздоровлении.

Пак снялась в ряде южнокорейских фильмов и сериалов, включая "Священники" (2015) и "Безмолвные" (2015), но самую большую популярность она получила после выхода фильма "Паразиты" (2019), который удостоился премии Оскар.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, папиллярный рак щитовидной железы является наиболее распространенным типом рака щитовидной железы.

Он обычно поражает людей в возрасте до 40 лет, особенно женщин, и, как правило, легче поддается лечению, чем другие типы рака щитовидной железы. Врачи говорят, что 9 из 10 человек живы через 5 лет после диагноза рака щитовидной железы, и у них будет нормальная продолжительность жизни.