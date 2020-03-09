Звезда "Звездных войн" и "Игр престолов": скончался известный актер

Во Франции умер знаменитый актер Макс фон Сюдов, который два раза номинировался на "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Актер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Independent.

За свою продолжительную карьеру он снялся в множестве американских и европейских фильмах, включая "Седьмая печать" (1957), "Изгоняющий дьявола" (1973) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015). Он также появился в сериале "Игра престолов" в роли мистического Трехглазого Ворона.

Макс фон Сюдов (фото: wikipedia.org)

Макс фон Сюдов родился в Швеции и в течение пяти десятилетий снимался во многих известных фильмах. Он также работал с режиссерами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем.

В 1965 году он переехал в Голливуд, чтобы сыграть роль Иисуса в эпосе Джорджа Стивенса "Величайшая из когда-либо рассказанных историй".

В течение следующих нескольких десятилетий у Сюдова были второстепенные роли в шпионском триллере 1970-х годов "Три дня Кондора" (1975) и высокобюджетных фильмах 1980-х годов "Флэш Гордон" (1980), "Конан-варвар" (1982) и "Дюна" (1984) Дэвида Линча.

Среди его более поздних работ можно отметить фантастический триллер Стивена Спилберга "Особое мнение" (2002) и детективный триллер Мартина Скорсезе "Остров проклятых" (2010), в котором главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо.

Сюдов дважды был женат, а в 2002 году он отказался от шведского гражданства и стал гражданином Франции. Актер посмертно появится в военной драме "Отголоски прошлого", которая в данный момент находится в пост-продакшене.

Напомним, что умер известный голливудский актер-миллиардер Джейсон Дэвис, которому было всего 35 лет.