Звезда "Женского квартала" попала в ДТП: "вот тебе и доброе утро"

Отметим, что все произошло, когда Екатерина была не в машине, а мирно спала дома. Когда она утром вышла к авто - ее ждал неприятный сюрприз.

"Просыпаешься, идешь к машине, а тут тебе "доброе утро". Теперь все утро заполнять бумажки", - написала в соцсети звезда.

Однако мужчина, который въехал в ее авто, не скрылся с места происшествия, а наоборот решил оформить ДТП.

"Володя накосячил, все оформил и не слинял. Мир не без добрых людей. Благодарна, что не оставил все так", - отметила водителя Екатерина.

Актриса отметила, что расстроена, что оформление бумаг займет столько времени и выплаты от страховой компании тоже, но тем не менее, это всего лишь железо.

Для справки

Екатерина Никитина родом из Кременчуга. Родилась 22 марта 1996 года. До участия в "Женском квартале" ее можно было увидеть в "Лиге смеха".