UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Звезда "Женского квартала" попала в ДТП: "вот тебе и доброе утро"

Автор: Людмила Жукова

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась неприятной историей - она угодила в аварию. Кто-то въехал в багажник ее автомобиля.

Об этом актриса сообщила в своих Instagram-stories.

Отметим, что все произошло, когда Екатерина была не в машине, а мирно спала дома. Когда она утром вышла к авто - ее ждал неприятный сюрприз.

"Просыпаешься, идешь к машине, а тут тебе "доброе утро". Теперь все утро заполнять бумажки", - написала в соцсети звезда.

Однако мужчина, который въехал в ее авто, не скрылся с места происшествия, а наоборот решил оформить ДТП.

"Володя накосячил, все оформил и не слинял. Мир не без добрых людей. Благодарна, что не оставил все так", - отметила водителя Екатерина.

Актриса отметила, что расстроена, что оформление бумаг займет столько времени и выплаты от страховой компании тоже, но тем не менее, это всего лишь железо.

Для справки

Екатерина Никитина родом из Кременчуга. Родилась 22 марта 1996 года. До участия в "Женском квартале" ее можно было увидеть в "Лиге смеха".

Как мы ранее писали, звезда сериала "Пес" Михаил Жонин, запомнившийся украинцам по роли колоритного капитана Игоря Гнездилова, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП