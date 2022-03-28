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Звезда соцсетей замкомбата Сулим: его шутки поднимают боевой дух (видео)

Замкомбата Сулим стал настоящей звездой соцсетей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Заместитель командира батальона Сулим стал настоящей звездой в TikTok и YouTube. Сам военный признается, что понятия не имеет, кто его сделал таким популярным. Видео с его простыми и народными шутками регулярно появляются в сети и поднимают боевой дух.

О том, кто этот военный и чем он так знаменит, рассказали в ТСН.

Одна из самых известных шуток Сулима о полулитровой баночке: "Говорят прийти и забрать танкистов, а там из трех танкистов можно разве что на полулитровую баночку собрать".

Замкомбата признается, что не знает, кто опубликовал видео в TikTok, но возможно дочка.

"Вообще я больше 20 лет в армии, две ротации в Ираке, 1 ротация в Косово, тогда давали людям участника боевых действий, говорили, что это война, а сейчас посмотрю на войну и скажу, что это была прогулка. И Ираке было легко воевать морально, потому что не твоя земля, а тут ты понимаешь, что каждый дом это твое, в каждый дом, в который попала ракета, снаряд, в каждый дом, из которого русские оккупанты выгоняют мирных жителей за него болит, за у него очень болит", - рассказал о себе Сулим.

Еще один его замечательный перл: "Так шкварят их, аж гайки воняют". Эта фраза уже тоже стала крылатой в социальных сетях.

Как объясняет сам Сулим, выражение ему не принадлежит и это плагиат.

"Есть у нас в подразделении мальчик служит маленький-маленький за сорок годов, это его выражение "шкварит аж гайки воняют" и так зашло, оно сработало, работает", - объяснил замкомбата.

А вот еще несколько хитов от Сулима:

  • "Есть люди, которые морально приходят в упадок духом, я за 8 лет стреляющих привык это нехорошо, но я привык. Говорят, мы показываем твое видео и люди говорят, и правда. А почему это я раскис? Женщины, бабушки успокаивали, видео мое показывали, а она говорит, что это я? Заднюю даю. Как говорит один наш замкомбата: "Взбодрился, ощетинился, похлопал себя по щекам и вперед" - так и мы".
  • "Как говорила моя бабушка, пусть надо мной лучше смеются, чем плачут"
  • "На конкурсе Украина глазами москалей победил мальчик, выложивший слово Украина глазами москалей, я хохотал"
  • "Сына планирую делать после войны, просто не знаю, сколько война будет, как долго"
  • "Люди, я вас люблю, вы лучшие в мире, мы все равно эту москальскую сволочь перебьем".

Напомним, ранее мы писали о том, что названы главные секс-символы Украины, которые покорили тысячи сердец.

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