Звезда сериала "Школа" шокировала откровенным признанием: "я плакала и кричала"

Девушка откровенно рассказала о своей жизни в Москве и тяжелом периоде, который ей пришлось пережить. Она два года находилась в абьюзивных отношениях с парнем, который ее избивал и издевался. Родители ее не понимали и на тот момент у нее практически не было близких друзей.

В Москве она попала в компанию эскортниц и инцидент с насилием произошел на дне рождения у одной из девушек. Ей что-то подсыпали в коктейль на вечеринке.

"У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало – я сижу, пью, конец - меня тра*ает жирный дед. Меня изнасиловали. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти. Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это впервые", - со слезами на глазах рассказала Василенко.

Она сообщила, что плакала и кричала, а когда ее насильник встал – она поняла, что он находится под воздействием каких-то тяжелых препаратов. Мужчина разбил телефон девушки, а она успела выбежать на улицу голой.

На улице возле нее остановилось такси и Василенко испугалась, что ее теперь не просто изнасилуют, но еще и убьют, и закопают.

"Он не нашей национальности. Он сажает меня назад и говорит: "Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу, лишь бы ты была цела". Тогда я о*ерела, что есть еще люди хорошие", - добавила Василенко.

Таксист отвез девушку к подруге, у которой Василенко жила и чей день рождения они тогда отмечали. Та ей заявила, что Лиза унизила ее друзей и подвела ее. На следующее утро Лизе в качестве извинения привезли новый IPhone.