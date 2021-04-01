Звезда сериала "Школа" рассказала о "любви" к родине: лучше сдохнуть тут, чем в Украине

Делясь воспоминаниями о своем переезде в Москву, актриса, которая сыграла роль Лолы в нашумевшем сериале "Школа", признала, что сначала было тяжело морально.

"Я видела Москву только так: только со стороны эскорта, бабок, и все пох*й. Я боялась (переезжать). Но я понимала - что, я буду с этим страхом в жо*е сидеть? Нужно идти дальше. И я пошла. Просто я не готова сидеть на месте, пока другие что-то делают. Я тоже хочу", - сказала Лиза.

Также девушка отметила, что попала под критику со стороны своей украинской аудитории из-за переезда в РФ, которая оккупировала часть Украины и развязала войну, продолжающуюся восьмой год.

"В плане патриотизма - типа, променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Судить человека по его национальности, по тому, куда человек уехал. Ну уехала бы я в Америку - меня бы не хейтили тогда. Только потому, что Украина с Россией сру*ся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это не нормально, если люди уже так реагируют - то это край. Даже уже не имеет смысла общаться", - говорит Василенко.

В интервью актриса также подробно рассказала, что в Москве ей пришлось пережить тяжелый период, и она стала жертвой насильника, который подсыпал ей в напиток наркотик во время празднования дня рождения подруги. Кроме того, отношения с родителями ухудшились, и у Лизы длительное время не было близких друзей.

"Если случается какая-нибудь хр*нь, я всегда думаю о том - всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине", - рассмеялась Лиза.

Видео: Лиза Василенко из сериала "Школа" резко высказалась об Украине

Что известно о Лизе Василенко

Будущая украинская актриса и модель родилась 30 июня 1998 года в Днепре. Она единственный ребенок в семье. Мама работает психологом, разведена с первым мужем. Воспитанием Лизы занимался отчим.

Училась в Днепровском университете им. Альфреда Нобеля на специальности "Туризм", но вуз не закончила.

Лиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethavasilenko)

В 13-14 лет Лиза стала известной в среде косплееров.

Начала работать моделью в 2014 году. Ездила на съемки в Японию, Китай и Корею. Девушка принимала участие и в откровенных фотосессиях. С началом актерской карьеры решила завершить карьеру модели.

Дебют на телевидении состоялся в телесериале "Школа" в начале 2018 года, где Лиза сыграла роль Лолиты "Лолы" Гавриленко - блогерши, самой популярной девушки в школе.

С 2018 года стал лицом британского косметического бренда "Lamel".

Лиза также занимается музыкой. В сентябре в Киеве Лиза она представила свой первый сингл "Может быть".

Снималась в кино: в картине "Давай танцуй!" (2019) ей досталась эпизодическая роль, а в комедии "Поцелуй на миллион" (2021) - уже главная (блогер Крис).

Лиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethavasilenko)