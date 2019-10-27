Звезда "Квартала 95" стала виновницей ДТП: спешила на репетицию

Марта Адамчук стала виновницей аварии (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Марта Адамчук спешила на репетицию "Женского Квартала" и попала в аварию

Звезда студии "Квартал 95" Марта Адамчук попала в аварию – участница женской команды комиков потеряла управление на скользкой дороге и зацепила своим авто пешехода. Случилось это ранее, но только сейчас артистка решила об этом рассказать.

"От аварий на наших дорогах никто не застрахован. Несмотря на то, что водительский опыт у меня приличный, увы, я тоже попадала в такую ситуацию. Однажды я сама стала виновницей аварии, когда спешила на репетицию "Женского Квартала". А все потому, что не учла погодные условия и потеряла управление на скользкой дороге. В общем, получилось так, что я немного зацепила человека", - рассказала Марта.

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Артистка призналась, что была неправа в той ситуации.

"Мы договорились с этим мужчиной спокойно решить конфликт и встретиться уже на следующий день. И вот, когда мы с ним встретились, он вместо того, чтобы предъявить мне какие-то претензии, просто попросил автограф. Мне было так неудобно. Я же чувствовала себя виноватой. Но, слава богу, все закончилось хеппи-эндом", - подытожила Адамчук.