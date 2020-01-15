Звезда культового сериала "Горец" совершил самоубийство: все детали

Американский актер Стэн Кирш, который прославился благодаря популярному в 90-х сериалу "Горец", покончил жизнь самоубийством. Смерть актера подтвердила его жена Кристин Грин. Она опубликовала соответствующий пост в Facebook на странице Стэна.

СМИ пишут, что Кристин обнаружила своего мужа дома в Лос-Анджелесе, повешенного в ванной 11 января. Стоит отметить, что 51-летний Стэн Кирш был не только актером, но и сценаристом, режиссером, а также он преподавал актерское мастерство.

Стэн Кирш (фото: facebook.com/highlander.official)

Кроме "Горца" Стэн снялся в одном из эпизодов комедийного сериала "Друзья" и в сериале "Главная больница". В сериале "Горец" он снимался с 1992 по 1997 год.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, но существенного успеха так и не добился.

Кирш родился в Нью-Йорке в 1968 году. Он начал сниматься в кино и рекламе, когда еще был маленьким ребенком. В возрасте 4 лет он появился в некоторых рекламных роликах компании Campbell Soup, которая производит консервированные супы.

На Facebook-странице посвященной сериалу "Горец" также чтут память актера. Люди пишут, что он добавил воему персонажу Ричи Райану чувство юмора, доброты и юношеского энтузиазма.

Напомним, что звезда сериала "Американская история ужасов" актер Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет.