Звезда хитов 90-х умерла, не выходя из комы: что известно о странной трагедии

Валентина Легкоступова (фото: val-legkostupova.narod.ru)

Певица Валентина Легкоступова умерла чеверз неделю после госпитализации

Валентина Легкоступова умерла в больнице в Москве (ФР) не выходя из комы, в которую знаменитая 54-летняя певица и звезда поп сцены 90-х попала с отеком мозга несколько дней назад.

О трагедии рассказала дочь артистки в своем Instagram.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", - написала она.

Исполнительница взрывных хитов "Ягода-малина" и "Капля в море" 6 августа была обнаружена в своей квартире в синяках. Сначала появилась версия о том, что певицу избил муж - его даже объявили в розыск после побега из клиники - но позже версия следователей не подтвердилась. Как пишут росСМИ, по новым данным правоохранителей, Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.

Отмечалось, что Валентина и ее муж тогда находились в состоянии сильного опьянения. Это сильно встревожило дочь певицы - она утверждает, что мама не злоупотребляла спиртными напитками.

"Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов", - отмечала она вчера.

Артистку госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. Женщину вместе с супругом Юрием Фирсовым поместили в наркологическую клинику. Затем ее состояние сильно ухудшилось - у нее диагностировали черепно-мозговую травму - Легкоступова впала в кому, и ее перевели в другую больницу и там прооперировали.

14 августа днем певица скончалась.

Валентина Легкоступова (Фото: instagram.com/anetta_bril)

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в российском Хабаровске, а через три года семья переехала в Крым в Феодосию. Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в Херсоне. За свою карьеру она выпустила два альбома: "Ягода-малина" (1994) и "Я улыбаюсь" (2001).

Видео: Валентина Легкоступова - песня "Капля в море"

Ранее мы писали о том, что украинская поп-звезда получила серьезную травму, после чего певице запретили двигаться.